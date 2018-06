Svijet ismijava Nijemce, uključili se i Hrvati, a Ryanair prodao najbolju foru

Dugo će Nijemci pamtiti poraz koji im je nanijela Južna Koreja (0:2) i već ih izbacila sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. Pervi put u povijesti dogodilo im se da s Mandijala ispadaju već u grupnoj fazi natjecanja, a mnoge je to razveselilo.

Kao i uvijek kod takvih situacija, društvene mreže prepune su šala na račun Nijemaca, ljudi se naslađuju. Primjerice, jedna brazilska televizijska kuća u svojoj se objavi na Twitteru nije mogla prestati smijati. Taj smijeh vjerojatno im je isprao suze koje su ih još podsjećale na sedam komada koje su primili od Njemačke na prošlom SP-u.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27. lipnja 2018.

Ovu situaciju neke su tvrtke pokušale iskoristiti i za vlastitu promociju, a najbolji marketing napravio je Ryanair koji je dobro forom skupio na stotine tisuća 'lajkova'.

"Neočekivano odlazite? Imamo niske (Löw) cijene u Ryanairu", napisali su na društvenim mrežama i dobili mnoštvo sjajnih komentara.

U ismijavanje Njemačke zbog ispadanja uključile su se i neke naše stranice, a mi vam donosimo pregled domaćih i stranih stranica koje su imala najbolje reakcije.

