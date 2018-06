Potez Nijemaca nakon ispadanja puno govori o njima!

Njemačka je senzacionalno ispala već u prvom krugu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

U posljednjem kolu bolja je od njih iznenađujuće bila Južna Koreja 2:0.

Izbornik Joachim Löw nakon utakmice priznao je da njegova momčad nije zaslužila prolaz.

Međutim, i u porazu su Nijemci pokazali veličinu.

As much as it hurts to bow out this early, congratulations to #SWE and #MEX. We wish you good luck in the knockouts 👏 pic.twitter.com/6gbNpePRTm