Svih šest republika bivše Jugoslavije izborilo plasman na Europsko prvenstvo!

Rukometaši Hrvatske pobjedom nad Belgijom (28:19) zaključili su kvalifikacije za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se 2020. godine igrati u tri zemlje - Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Hrvatska je već od ranije osigurala prvo mjesto u skupini, a drugi put u povijesti kvalifikacija za europska prvenstva završili smo skupinu bez ijednog poraza. Prvi put to ej uspjelo izborniku Slavku Goluži 2012. godine, a sada Lini Červaru.

Šipić i Mamić se ozlijedili

- Ono što me je posebno razveselilo je to što je dvorana u Poreču bila dupkom puna, a navijači sui znali da smo došli bez udarne postave koja je na odmoru. To znači da navijači ne dolaze gledati samo pojedince već reprezentaciju ma u kojem sastavu igrala - istaknuo je Lino Červar.

Marko Mamić i Marin Šipić bili su u Zugu među najboljima, no u Poreču nisu puno igrali.

- Marko je nezgodno pao, a Marin se požalio na sitne bolove zadnje lože. Nije imalo smisla da ih forsiram pa su priliku dobili neki novi klinci poput Kuduza, Ravnića, Vide, Jaganjca, Gadže. Svi oni su pokazali odlučnost, čvrstu volju da se nametnu u svakoj akciji - istaknuo je izbornik.

Ždrijeb skupina je 27. lipnja u Beču. Zanimljivo je da je svih šest reprezentacija (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora) s prostora bivše Jugoslavije izborilo plasman na Europsko prvenstvo. Dobro, kako se prvi pout igra EP s 24 reprezentacije nije to ništa čudno.

Ivić još bez kluba

- Svejedno mi je tko će nam doći u skupini. Jer, uz onakvu podršku naših navijača kakvu smo imali u Zugu ne bojim se nikoga. A kako će biti u Grazu znamo iz 2010. godine kada se je tamo igralo Europsko prvenstvo. Igrali smo kao da smo doma. I zato mogu samo poručiti navijačima - planirajte putovanje u siječnju, kupujte već sada ulaznice - zaključio je Lino Červar.

Filip Ivić branio je jako dobro.

- Hvala mojim suigračima koji su dali svoj maksimum od prve do zadnje minute. Za reprezentaciju se uvijek gine i daje se sto posto. Čestitam svima, hvala divnoj publici koja nas je bodrila od prve do zadnje minute - istaknuo je Ivić koji još uvijek nema klub u kojem će braniti sljedeće sezone.

Naime, imao je ugovor s Gummersbachom ali ugovor ne vrijedi jer je klub ispao u Drugu ligu.