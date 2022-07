Sve je spremno! Igor Tudor stigao u Francusku i preuzima bivšeg prvaka Europe

Nije dugo Igor Tudor čekao svoj novi posao, nakon što je napustio Hellas Veronu, s kojom je osvojio deveto mjesto u Serie A, a gdje je oduševio svojim na trenutke suludo ofenzivnim nogometom.

Nakon vjerojatno najbolje sezone u karijeri, Tudor je postao vruća trenerska roba, budući da je pokazao kako može donijeti rezultat, ali i atraktivan nogomet.

Hrvatski nogometni strateg glavni je kandidat za trenera francuskog Olympique Marseillea, pišu brojni francuski mediji, od L'Equipea do La Provence, a prenosi tamošnja novinska agencija AFP.

Da je tome tako potvrđuje i objava na Twitteru novinara Fabrizija Romana koji je objavio fotografiju Tudora koji je stigao u Marseille, najvjerojatnije kako bi sutra potpisao ugovor.

Igor Tudor, just arrived in Marseille in order to sign the contract as new OM manager to replace Jorge Sampaoli. Contract agreed yesterday and club statement expected on Monday. 🚨🔵 #OM@Mode55489648 ⤵️📸 pic.twitter.com/b4bxayQDFh