Sva tri hrvatska predstavnika u repasažu

Sva tri hrvatska predstavnika na Europskom prvenstvu u hrvanju u Bukureštu koji su nastupili u petak, Božo Starčević u kategoriji do 77 kilograma, Ivan Huklek u kategoriji do 87 kilograma i Ante Milković u kategoriji do 130 kilograma, borit će se u subotnjim repasažima za brončano odličje.

Sva tri hrvatska predstavnika nastupila su u grčko-rimskom stilu hrvanja i izgubili u svojim prvim borbama, ali njihovi su suparnici potom izborili prolazak u finale i tako omogućili našim predstavnicima drugu šansu.

Starčević je za prvog suparnika imao "dužnika" s Olimpijskih igara iz Rio de Janeira, Rusa Romana Vlasova, no ovoga je puta uvjerljivo izgubio s 2-9, a prvi suparnik u repesažu bit će mu Ukrajinac Mikola Daragan.

Bolji od Hukleka bio je Ukrajinac Žan Belenjuk sa 6-1, a u subotnjem repesažu prvi suparnik bit će mu Mađar Erik Szilvassy.

Milkovića je tušem svladao Turčin Riza Kayaalp, a prvi protivnik na putu do eventualne bronce bit će mu Azer Sabah Šarijati.