Šutalu je propao transfer u Sevillu: Španjolska bi kao zemlja i liga bila po mojem ukusu

Josip Šutalo jedan je od onih koji ne voli pretjerano medijsko eksponiranje. Pa i tijekom dogovora za intervju ostavljao je dojam da bi umjesto toga radije na megdan s nekim od najboljih svjetskih napadača. Vjerojatno bi to lakše obavio, što je uostalom i pokazao već nekoliko puta. Mladenačkim osmijehom ipak je prihvatio standardno "preznojavanje", kako on voli opisati medijske obveze. Zna se kojim će putem taj sjajni stoper. U neku od liga petice u dvoznamenkastom milijunskom transferu. Sve upućuje na takav scenarij. A prije priče o milijunima i svjetlima svjetske nogometne pozornice, malo smo ga željeli relaksirati nekom laganijom pričom, onom o pobjedi u Varaždinu u posljednjem kolu.

- Izgledalo je rutinski, na autoritet. No nisu te utakmice baš tako lagane. Varaždin se ipak pokazao kao nezgodan suparnik. Nikomu nije lako igrati u Varaždinu, treba se znati postaviti na pravi način. Posebice zato što je teren jako težak za igranje - kaže Šutalo.

Čini se da Dinamo, bez obzira na sve probleme u klubu i oko njega, dominantno juri prema novom naslovu prvaka.

- Imali smo dosta prilika, neke nismo iskoristili, na kraju je sve završilo kako smo planirali. Forma može i oscilirati, no svih ovih godina pokazujemo da znamo pobjeđivati, pa i onda kada igramo lošije. Rezultat je tu, to je najvažnije.

Hoće li taj autoritet biti dovoljan za novi naslov?

Spremni za izazov

- Ne bih još išao tako daleko. Iako smo zasad na dobrom putu, dug je još put do kraja. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno ozbiljno iako to nekada možda i ne izgleda tako. Kvalitetni smo i vjerujem da krajnji doseg i novi naslov ne bi trebali biti upitni.

U subotu je najveći derbi našeg nogometa. Hajduk dolazi u Maksimir. Plavi imaju prednost od osam bodova i utakmicu manje. Eventualna pobjeda bila bi za Dinamo veliki korak prema cilju.

- Polako, bit ćemo spremni za taj izazov. Ja se uvijek pripremam na isti način. Derbi će ovih dana opet biti u fokusu medija, no nisam od onih koji se opterećuju važnošću utakmice.

Tako zvuči popularni Brko, kako ga zovu prijatelji. Tako je bilo i nakon njegove sjajne utakmice protiv Francuske kada je zaustavio Benzemu i Mbappéa. Neće ni trepnuti na takve pohvale, samo će kazati: "Što je bilo!?"

- Utakmica s Hajdukom puno će toga odrediti.

Ako pobijedite, Hajduk će vas teško stići.

- Ne volim tako razmišljati. Poštujem svakog suparnika, samo se tako i morate ponašati na sportskom polju. U svakom drugom slučaju, sport vam vrati. Hajduk ima dobru momčad i odlične pojedince, no mi ćemo biti fokusirani.

Koliko se posljednjih tjedana momčad prilagodila na igru bez Mislava Oršića?

- Zna se koliko je on značio našoj momčadi. Orša je sjajan igrač i nedostajao bi i puno ozbiljnijim nogometnim momčadima, pa tako nedostaje i Dinamu. No, imamo adekvatne zamjene za stil igre u kojem smo igrali s njim. Imamo dovoljno kvalitetnih igrača.

Utakmicu u Varaždinu gledao je i izbornik Zlatko Dalić, mogao je biti zadovoljan reprezentativnim kandidatima.

- Sigurno. Polako i ja dolazim na svoje. U početku to nije bilo dobro, no sada je sve puno bolje. Zadovoljan sam.

Što se promijenilo od nastupa na Svjetskom prvenstvu?

- Ništa. Dobro, veći je fokus medija, veća su očekivanja. Ljudi me sada prepoznaju na cesti, žele se fotografirati sa mnom, traže me dres, autogram... A o nekim drugim stvarima i ne razmišljam. Ako me pitate za pritisak, ne osjećam ništa u tom smislu.

Šutalo je gotovo preko noći postao zvijezda reprezentacije...

- Da, dosta se toga jako brzo odigralo. No to sam valjda zaslužio svojim radom i igrama. Naravno, velika mi je čast što sam dio te priče. Trudim se svaki dan opravdati ta očekivanja. Naravno, poseban je osjećaj bio kada sam trebao ući u svlačionicu reprezentacije, bio sam jako uzbuđen. Pa tko ne bi bio, posebice kada pogledate koji su sve igrači u reprezentaciji. Sjetio sam se i nekih drugih velikih igrača koji su prošli kroz našu nacionalnu vrstu. Najveći igrači naše reprezentacije sjajno su me primili. Dali su mi puno savjeta. Sviđa mi se taj duh zajedništva i odnosi u reprezentaciji u kojoj svi dišemo kao jedan. To mi je dodatni motiv za rad i nit vodilja u karijeri. Iskustvo sa SP-a je neopisivo. Dres sam ostavio doma i uokvirit ću ga. Posebna mi je bila ta utakmica s Brazilom, puno je lakše igrati nego gledati utakmicu s klupe. Uspjeli smo zato što smo svi vjerovali u naš cilj, a izbornik Dalić na jedinstven način vodi reprezentaciju. Inzistira na maksimalnom zajedništvu. Stvorio je ozračje zahvaljujući kojem stalno pomičemo razinu izvedbe - ističe Šutalo.

Govori se da ćete vi i Gvardiol biti stoperski par idućih desetak godina u reprezentaciji.

- Nitko sretniji od mene da se to i ispuni. No, ja sam praktično tek na početku reprezentativnog puta. Moram još puno toga dokazati i ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Hrvatska ima jako puno kvalitetnih igrača koji će konkurirati za tu poziciju, a mnogi će talenti tek doći. Moram se dokazivati u svakoj utakmici i jedino o tome i razmišljam.

Za manje od mjesec dana slijedi novi reprezentativni ciklus.

- Uvijek se veselim reprezentaciji. Motiva nam neće nedostajati.

Ključan potez za vaše igračko sazrijevanje bila je posudba u Istru.

- Slažem se. Jako puno mi je to pomoglo da steknem rutinu i igram standardno. Drago mi je što Istra igra sve bolje. I dok sam ja bio tamo, Istra je dobro igrala, samo nam je nedostajao rezultat. Sada se dosta toga poklopilo. Pratim ih. Trener Garcia donio je puno toga dobrog.

Bule: Josip je sazrio

U Istri je Šutalo igrao s Maurom Perkovićem, mladim talentom koji je prije nekoliko dana potpisao za Dinamo. Opet će dijeliti svlačionicu.

- Perković je kao ulazni junior bio priključen prvoj momčadi. U Varaždinu je debitirao, drago mi je za njega jer je jako talentiran.

Puno se priča i piše o vašem transferu, spominju se brojne destinacije, od Španjolske, Engleske, Njemačke...

- Ne razmišljam o tome previše niti me to remeti. O tome ću razmišljati kada za to dođe vrijeme. Španjolska bi možda bila - i zemlja i liga - po mojem ukusu. Vjerujem da bih se ondje dobro snašao. Valjda su priče o transferu normalna stvar, no ne želim se opterećivati i nije važno što me, kako kažete, traži pola Europe, važno je samo to da se moram stalno potvrđivati - napominje Šutalo

O mogućem transferu razgovarali smo i s Marinom Bulom, Šutalovim zastupnikom.

- Bilo je govora o odlasku u Španjolsku, u Sevillu, i taj bi se transfer vjerojatno i dogodio da se Josip u tom trenutku nije ozlijedio. No, idemo dalje. Puno se opcija spominjalo i na ljeto će se suziti konkurencija klubova. Najvažnije je da svi u toj priči budu zadovoljni, a najviše moramo razmišljati o Josipovu igračkom razvoju. U tome idemo korak po korak. Josip je sazrio u svakom pogledu i pitanje je trenutka kada će se transfer dogoditi. Najvažnije je da ostane zdrav, a Josip ima sve komponente za velike stvari - kazao je Bule.