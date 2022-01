Suci su se napokon oglasili, evo zašto je Đoković deportiran: "To nije plod mašte"

Federalni suci ispunili su obećano i nekoliko dana nakon donošenja presude u slučaju Novaka Đokovića, objasnili su njene razloge, što znači da najbolji tenisač svijeta i javnost napokon znaju zašto je točno morao napustiti Australiju.

Glavni sudac James Allsop te suci Anthony Besanko i David O'Callaghan nisu imali ni najmanje lak zadatak, no morali su ga napraviti. Ono o čemu se u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu satima raspravljalo jest odbijenica ministra migracija Alexa Hawkea.

Đokovićev odvjetnički tim pokušao ju je osporiti i na taj način potvrditi vizu pa samim time i ostanak klijenta u Australiji.

- Ministar nije bio dužan navesti razloge za odbijanje vize, ali je to učinio. Očigledno su pažljivo sastavljeni. Sud nema sumnje da je u vezi s pitanjem od visokog javnog interesa, data pažnja formuliranju razloga u četiri dana u kojima je ministar trebao razmotriti stvar te dovršiti i dostaviti razloge - stoji u objašnjenju presude pa se nastavlja:

- Svjetska teniska zvijezda sa statusom ikone može utjecati na ljude svih dobi, mlade i starije, ali možda posebno na mlade i podložne utjecajima, da ga oponašaju. To nije plod mašte; ne trebaju dokazi.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS FILE PHOTO: Serbian tennis player Novak Djokovic walks in Melbourne Airport before boarding a flight, after the Federal Court upheld a government decision to cancel his visa to play in the Australian Open, in Melbourne, Australia, January 16, 2022. REUTERS/Loren Elliott/File Photo Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Sud je potvrdio ono što je ministar i naveo, da prema članku 116 može poništiti vizu ako smatra da prisustvo njenog nositelja u Australiji može predstavljati rizik po zdravlje ili red australske zajednice.

- Ministar ovaj stav ima po osnovama za koje se ne može reći da su iracionalne ili nelogične, odnosno, da nisu zasnovane na relevantnim argumentima.

Ali, čini se da je ipak ključna stavka pri donošenju odluke bilo Đokovićevo ponašanje nakon što je doznao za pozitivan PCR test.

- Sam je javno priznao da nije trebao ispuniti obveze koje ima dok je zaražen, ali zanemario je potrebu za izolacijom - navode suci.

U konačnici, to priznanje pokazalo je da ministar ima pravo kad navodi da je Đoković rizik za društvo. Taj djelić neodgovornog ponašanja vrlo lako je možda postao ta sitna kap potrebna za prevagu u tako kompleksnom slučaju.

Ali, sve to je sad iza Đokovića, ono što je ispred jest potencijalno onemogućenje nastupa na Roland Garrosu jer od 24. siječnja Francuska neće dozvoliti necijepljenim osobama ulazak u zemlju, osim ako nemaju važeće medicinsko izuzeće.