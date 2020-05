Stigli turisti, a s njima i kaos usred pandemije: Vi ste gomila idiota, točka!

Svjetska javnost opet je šokirana ponašanjem dijela Amerikanaca koji su praznik Dan sjećanja iskoristili kako bi se pošteno natulumarili unatoč tome što se Sjedinjene Američke Države nalaze usred pandemije izazvane koronavirusom.

Posebno je žestoko u odmaralištima na jezeru Ozarks, gdje gostima nije niti na kraj pameti pridržavati se bilo kakvih mjera opreza u trenucima dok se SAD bliži brojci od stotinu tisuća preminulih (zaraženih je preko milijun i šest stotina tisuća građana).

Savezna država Missouri još je prije tri tjedna donijela odluku o ukidanju karantene, ali su stručnjaci unatoč popuštanju mjere građane upozorili da se nastave pridržavati svih preporuka, poglavito socijalnog distanciranja.

Policija je na upite novinara odgovorila da trenutačno nije u mogućnosti upozoravati građane da bazene ne pretvaraju u mravinjake, u prvome redu stoga što su odmarališta preplavili turisti, a s njihovim je dolaskom povećana i stopa kriminala.

Sljedeći prizori doista su mnoge šokirali, a od slavnih osoba dosad je najžešću kritiku 'partijanerima' upustio Meyers Leonard, NBA zvijezda i član Miami Heata:

- Vi ste gomila idiota. Točka - napisao je košarkaš, čiji je komentar u manje od 24 sata podržalo gotovo 50 tisuća ljudi.

