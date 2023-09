Stigli su izračuni: Ovo su favoriti za osvajanje Lige prvaka. Zvezda otpisana već u startu

Od prve utakmice nove sezone Lige prvaka dijeli nas tek nekoliko sati. Istraživači "Gracenote Livea", tvrtke koja se bavi nogometnim statistikama, predano su radili kako bi izačunali vjerojatnost koju svaki klub ima za osvajanje najprestižnijeg trofeja u svijetu nogometa i objavili rezultate svojih izračuna.

Trenutno najveće šanse za osvajanje naslova daju aktualnom prvaku Manchester Cityju. "Građanima" daju 37 posto šanse za obranu, što ih stavlja daleko ispred sve konkurencije. To su dakako izvrsne vijesti za Matea Kovačića i Joška Gvardiola koji su se momčadi priključili ovoga ljeta.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City are BIG favourites to win the #ChampionsLeague according to our simulations 37% chance of City winning 61% chance that City, 🇩🇪Bayern Munich or 🇪🇸Real Madrid win this season's competition. 19% chance of a new name on the trophy. #UCL #ManCity #BayernMunich pic.twitter.com/6n66AXj6dQ

Idući je na listi Real Madrid koji, premda drugi, daleko zaostaje za Cityjem. Statistika im daje tek 13 posto šanse da osvoje novi trofej Lige prvaka ove godine. U prvih pet nalazi se još Bayern Munchen s 11 posto, Barcelona sa 6 posto te Arsenal s 5 posto. Talijanski prvaci Napoli i francuski prvaci PSG imaju tek 2 posto šanse. Vjerojatnost da će novi klub osvojiti naslov je tek 19 posto.

Prvak Srbije, Crvena Zvezda, ne samo da nije na popisu za osvajanje naslova, već imaju najmanje šanse od svih klubova da uopće prođu skupiinu. Za takav poduhvat im statistika daje tek 7 posto šanse. Više imaju Kopenhagen sa 9 posto i Young Boys s 12 posto šanse.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City, 🇩🇪Bayern Munich, 🇪🇸Real Madrid and 🇪🇸FC Barcelona all have 90%+ chance of reaching the last-16 before a ball is kicked.



🇳🇱PSV above AC Milan because the latter are third favourites in Group F whereas PSV are second favourites in Group B.#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/1kSY0d7uqq