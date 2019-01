Srpski napadač iz Intera otkrio zašto ga zovu 'burek'

Nakon što je Komnen Andrić iz zaprešićkog Intera pojačao Dinamo, nogometni “Div iz predgrađa” brzo mu je našao zamjenu. U klub je došao Andrija Kaluđerović, srpski napadač kojem je Inter 18. klub u karijeri.

– Istina, zvuči puno ovih 18 klubova, ali uvijek sam išao za boljim uvjetima, a negdje mi se nije svidjelo pa sam odlazio sam. Kao što je slučaj s posljednjim klubom, Delhijem. U Indiji mi jednostavno nije odgovarala klima, ima puno boleština i kao spas stigao je poziv Samira Toplaka, trenera Zaprešićana – istaknuo je Andrija koji zbog čestih promjena klubova ima nadimak “burek”.

Zamalo završio u Africi

– Nadimak nema veze s popularnim jelom s ovih prostora. Naime, nadimak sam dobio po nekadašnjeg igraču OFK Beograda, Miodragu Bureku Anđelkoviću. On je srpski rekord po broju klubova – igrao je do sada u 26 klubova i jedino nije igrao u Australiji, dok ja nisam igrao u Americi i Africi. Bio sam dvaput blizu odlaska u Afriku, jednom sam trebao ići u Egipat, drugi put u Južnoafričku Republiku – istaknuo je Andrija.

Rođen je u Bačkoj Topoli gdje je s pet godina počeo trenirati nogomet.

– Kako mi je tata bio nogometni trener, to je bio logičan put. Prošao sam sve mlađe selekcije AIK-a iz Bačke Topole, a onda sam otišao u OFK Beograd. U dresu “romantičara” s Karaburme proveo sam pet sezona s tim da sam bio posuđivan u Njegoš, Mačvu, beogradski Hajduk, Spartak iz Subotice i Radnički iz Pirota. Drugi pravi ugovor potpisao sam za Rad, a onda sam 2010. došao u Crvenu zvezdu. Igrati za “crveno-bele” i igrati na Marakani bio mi je dječački san. Jednu polusezonu trenirao me Robert Prosinečki. To su mi bile najbolje nogometne godine i sada mi je žao što iz Crvene zvezde nisam otišao u neki ozbiljni europski klub – kaže Andrija.

Put ga je nakon Crvene zvezde odveo u Kinu gdje je igrao za Peking.

– Bio je to moj povratak u Peking jer sam ondje 2008. igrao za Srbiju na Olimpijskim igrama – istaknuo je.

Nakon Pekinga klubovi su se nizali kao na tekućoj vrpci – Racing Santander, Vojvodina, Limassol, Thun, Brisbane, Al-Shahania, Rad, Žalgiris, tajlandski Port, Wellington, Olimpija, Delhi i Inter Zaprešić.

U zemlji svjetskih doprvaka...

– Ako me pitate gdje mi je bilo najljepše – Australija i Novi Zeland. Ondje mi je bilo uživanje i igrati i živjeti. Sve je posloženo, za moju obitelj to su bile zemlje iz snova. Mogli smo ondje živjeti zauvijek – rekao je Andrija.

Obitelj je brojna?

– Supruga i tri sina. Oni su trenutačno u Beogradu i za sada se neće seliti u Zaprešić. Iskreno, supruzi je već pakiranja kofera preko glave, a i najstariji sin Luka krenuo je u školu – kaže Andrija.

Zanimljivo je da ga je u Žalgirisu na mjestu napadača zamijenio Komnen Andrić, a sad je on zamijenio Andrića u Interu.

– Zezam Andrića da se valjda neće dogoditi slučaj iz Kaunasa kada sam mu rekao da proba nadmašiti mojih 23 pogodaka u prvenstvu Litve. Nije nadmašio, a ja ću u drugom dijelu sezone pokušati nadmašiti njegovih deset pogodaka iz prvog dijela sezone. Na turniru u Medulinu trener mi je dao da izvodim jedanaesterce pa se nadam da ću ih izvoditi u prvenstvu – naglasio je Andrija.

U dresu Intera debitira već u petak protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj ulici.

– Ne znam puno o hrvatskih klubovima, osim o Dinamu i Hajduku. Ali, liga je kvalitetan, stadioni su dobri, a mogu se pohvaliti da igram u zemlji svjetskih doprvaka. Što se tiče reprezentacije, s obzirom na mojih 31 godinu nemam više ambicija. Odigrao sam tri susreta za A reprezentaciju. Nemam više ni ambicija ići u neki jaki klub Lige petice. U Interu sigurno ostajem do kraja ove sezone,a možda i sljedeću – zaključio je Kaluđerović.

