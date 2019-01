Komentar navijača Arsenala o Ivanu Perišiću postao hit na internetu!

Jedan navijač Arsenala na Twitteru je objavio poruku koja je postala hit dok se topnici spremaju dovesti Ivana Perišića iz Intera.

"Ivan Perišić bio bi sjajan posao za Arsenal. Zamislite njega, Aubameyanga, Lacazettea i Özila kako stoje na terenu s rukama na bokovima nakon što smo primili još jedan gol jer je naša obrana sra***", napisao je navijač Arsenala.

Ivan Perisic would be a great signing for Arsenal. Imagine him, Aubameyang, Lacazette and Özil all the on the pitch together - hands on their hips after we’ve just conceded another goal because our defence is still sh*t!