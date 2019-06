Srna završava nogometnu karijeru? U petak otkriva planove za budućnost

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna (37) emotivnom porukom se oprostio od suigrača i navijača talijanskog prvoligaša Cagliarija u čijim redovima je proveo prošlu sezonu, a u petak će na novinarskoj konferenciji u Kijevu otkriti svoje planove za budućnost.

'Prošla sezone, kada sam bio jedan od vas, ostat će posebna za mene. Nikada neću zaboraviti podršku i prijateljstvo koje sam osjećao među vama. Nikada neću zaboraviti ljubav navijača i kluba. Želim vam sve najbolje u danima i godinama, kako terenu tako i izvan njega', poručio je Srna.

Bivši kapetan vatrenih se pridružio Cagliariju prošlog ljeta stigavši iz Šahtara, a u klubu sa Sardinije upisao je 28 nastupa.

'Bilo je vrlo teško zaključiti moje nogometno putovanje u Cagliariju. Ja ću zauvijek ostati vaš, uvijek ću se s ponosom sjećati svoje velike obitelji iz Cagliarija', dodao je Srna koji je u svibnju proslavio 37. rođendan.

Posljednjih se dana nagađalo kako bi se Srna mogao vratiti u Hajduk i u Splitu završiti karijeru. Međutim, čini se kako ima druge planove.

Naime, u petak je sazvao novinarsku konferenciju u Kijevu na kojoj bi mogao obznaniti kraj karijere, te možda preuzeti neku od funkcija u bivšem klubu Šahtaru iz Donjecka.

Srna je za klub iz Donjecka igrao od 2003. do 2018. upisavši rekordnih 536 nastupa pri čemu 339 ligaških. U dresu Šahtara osvojio je čak 26 trofeja pri čemu Kup UEFA (2009), te deset ukrajinskih naslova prvaka.

U dresu hrvatske reprezentacije odigrao je 134 utakmice, od čega 68 s kapetanskom trakom, a pritom je zabio i 22 gola.

Srna je prošao sve mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, a za 'A' sastav je debitirao krajem 2002. godine u prijateljskom susretu protiv Rumunjske. Od tada je bio standardni član prve momčadi, a nakon oproštaja Nike Kovača je bio kapetan. Trenirali su ga Otto Barić, Zlatko Kranjčar, Slaven Bilić, Igor Štimac, Niko Kovač, te Ante Čačić.

Njegovo prvo veliko natjecanje bio je EURO 2004. u Portugalu gdje je nastupio u sve tri utakmice. Igrao je i na Europskom prvenstvu u Austriji i Švicarskoj (2008), EP-u u Poljskoj i Ukrajini (2012), te na EURU u Francuskoj. Iza njega su i nastupi na dva svjetska prvenstva - 2006. godine u Njemačkoj, te 2014. u Brazilu.

Posljednje veliko natjecanje na kojem je nastupio bilo je europsko prvenstvo u Francuskoj 2016. U Francuskoj je odigrao sjajno, nije ga slomila niti očeva smrt zbog koje je nakratko napustio EP.

No, vratio se u Francusku otkrivši kako je to bila očeva želja. Uz podršku suigrača i navijača predvodio je reprezentaciju do osvajanja prvog mjesta u skupini. Nažalost, preko Portugala u osmini finala nije išlo.

>> Pogledajte razgovor s darijom Srnom na Večernji TV-u