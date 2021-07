Srbić za sada najbolji na preči! Izgledan plasman u finale!

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić (24) dobio je najbolju ocjenu na preči u prvoj subdiviziji kvalifikacija na Olimpijskim igrama u Tokiju, on je za svoju izvedbu dobio ocjenu 14.633 te je gotovo sigurno osigurao plasman u finale po spravama koji je na programu 3. kolovoza.

- Bilo je dosta naporno jer smo u dvoranu morali doći dva i pol sata prije samog nastupa. Bilo mi je to jedno od najtežih natjecanja u karijeri što se tiče napetosti i stresa, ali jako dobro sam odradio i jako sam sretan. Vodim nakon prve subdivizije i vjerujem kako će to biti dovoljno za finale. Čekamo rasplet do kraja dana, a onda u finalu idem na još jaču vježbu - kazao je Srbić, svjetski prvak na preči iz 2017. te svjetski doprvak iz 2019.

U subotu su na rasporedu još dvije subdivizije, pa će konačni Srbićev plasman biti poznat tek oko 15 sati, no finale će izboriiti osam vježbača.