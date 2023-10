Srbić: Ne znam zašto suci treniraju strogoću baš na meni, to je veliki problem

Prvog dana Svjetskog prvenstva u sportskoj gimnastici, koje se održava u belgijskom Antwerpenu, nastupila su dva hrvatska vježbača – Filip Ude i Tin Srbić. Nakon njihovih nastupa u kvalifikacijama jasno je da Udea nećemo gledati u finalu vježbe na konju s hvataljkama, a da je Tin još uvijek u igri za finale vježbe na preči. No, Srbić je trenutačno u "čekaonici" jer će kvalifikacije završiti tek danas oko 14 sati kada će biti poznati svi finalisti.

Kobni sedmi element

Filipu Udeu Antwerpen sigurno nije sretan grad. Prije deset godina također je tu nastupio na Svjetskom prvenstvu, tada nije ušao u finale zbog lošeg saskoka. Deset godina poslije, u svom 13. nastupu na svjetskim prvenstvima, opet je ostao bez finala. U kvalifikacijama je dobio skromnu ocjenu – 13.133.

– Sve je dobro išlo do sedmog elementa kada sam zapeo. Imao sam snage, ali sam napravio tehničku pogrešku. Ruku sam postavio nekoliko centimetara kamo nisam trebao i zapeo sam za hvataljku. Prvi put sam zapeo na ovom elementu, nikad ne bih rekao da ću baš tu pogriješiti. No, to je gimnastika. Možeš sto puta dobro napraviti vježbu i 101. puta pasti. Ništa, na dobrom sam putu, idem dalje. Svi mi govore kako još uvijek mogu, kako još uvijek dobro izgledam na spravi. Sad ću se malo odmoriti, a onda kreću pripreme za dodatne kvalifikacije za odlazak na Olimpijske igre. Naravno, sigurno ću pojačati vježbu – rekao je Ude.

Dodatne kvalifikacije su svjetski kupovi?

Da, na svima ću nastupiti. Moram ubaciti element s kojim ću biti konkurentan za sam vrh vježbe na konju s hvataljkama. Znam da mi ne nedostaje puno da budem među prvih osam. Htio sam treći put zaredom ući u finale na svjetskim prvenstvima. To mi je bio dodatni motiv, ali eto nisam uspio. Meni je želja izgurati još jedan olimpijski ciklus, do Los Angelesa 2028. godine. Kad sam bio mali, san mi je bio nastupiti na četverima olimpijskim igrama. Do sada sam bio na tri. Prije 20 godina nastupio sam na svojem prvom SP-u u Anaheimu. Imao sam 17 godina. Nedostajala su mi pola boda za plasman na OI u Ateni. S time da sam dva puta pao s konja. Tada je pad bio pola boda. Znači, da jednom nisam pao, otišao bih na OI i sada bi ih imao 4. I to nisam pao, samo sam sišao s konja. Bez veze. Od straha. Ali, vjerojatno je tako trebalo biti da mi se na tom konju poslije sve vrati u Pekingu. Ostvario sam si sve svoje ciljeve u karijeri koje sam sanjao dok sam bio mali, ali ista ta želja me pokreće i danas. Uvijek hoćeš napraviti vježbu, hoćeš rezultat, želim se boriti s najboljima… Zašto? Jer znam da sam još tu. Među najboljima. Znam da još vrijedim – zaključio je Ude.

Tin Srbić je za svoju izvedbu dobio ocjenu 14.433, što bi moglo čak biti dovoljno za finale.

– Zadovoljan sam svojim pristupom. Čekao sam 40 minuta od zagrijavanja do nastupa. Znao sam da, ako prvi dio vježbe dobro odradim, nema potrebe da izvodim element "hvast", skok-okret za 360 stupnjeva. Jer, taj element mi unosi nervozu... Sve je bilo dobro odrađeno, saskok također, ali suci su odlučili da po njima element "tkačev" nije bio pruženi, nego sklonjeni i tu sam izgubio dvije desetinke s kojima bi sigurno bio u finalu – rekao je Tin dodao:

Suci vježbaju strogoću

– Osobno, možda bih i ja tako dosudio, ali opet suci ne sude svima isto i to je problem. Ne znam zašto tu strogoću treniraju baš na meni. No, neću se žaliti... Ocjena koju sam dobio na svim zadnjim svjetskim prvenstvima bila je dovoljna za finale. Uvijek su ispred mene bila dva Japanca, Karimi, baš kao i sada – rekao je Srbić koji sigurno neće u dvorani čekati kraj kvalifikacija.