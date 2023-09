Dobro je da sam pao s preče prije SP-a. Kad ovo završi, idem na belu s Hergovićem, Giričekom i Sinkovićem

Tin Srbić odradio je posljednje službeno natjecanje uoči odlaska na svjetsko prvenstvo koje će se početkom listopada održati u belgijskom Antwerpenu. U dvorani Lučko odradio je posljednje kolo CRO Gym lige. Na kraju je osvojio ukupno prvo mjesto u CRO Gym ligi, ispred Aurela Benovića i Filipa Udea.

Pariz me nije poljuljao

- Forma je stvarno dobra, teško da može biti bolja od ovog. Stvarno sam jako jako zadovoljan, ne mogu bolje napraviti od ovoga što sam jučer napravio. Što se tiče fizičke pripremljenosti, ona je na visokom nivou. Na svjetsko prvenstvo odlazim u dobrom raspoloženju. Naravno, ne mogu utjecati na to ako se dogodi pogreška, ali ako će moj nastup biti kao ovdje u Lučkom, onda je prilika za pogrešku jako mala – rekao je Tin.

Na Svjetskom kupu u Parizu dogodio se pad s preče, koliko vas je to poljuljalo?

- Nije uopće. Nekad je dobro da se pad dogodi prije velikog natjecanja jer tek onda shvatiš što si možda krivo odradio od samog početka vježbe, a ja sam to malo analizirao i shvatio da sam malo preležerno ušao u vježbu, presamouvjereno u smislu kao da mi ne treba toliko snage koliko mi ustvari treba. Shvatio sam da sam premalo energije dao i to je rezultiralo time da je bio loš element "Kolman", pa kasnije više nisam imao snage ni na saskoku. Da sam u Parizu napravio vježbu bez pogreške, ona bi vrijedila negdje oko 14,950. U ovom trenutku ne znam koliko sam dobio za vježbu u Lučkom, no ono što je bitno jest da su letovi preko prečke bili iznad 20 centimetara. Hvatanja su bila dobra, saskok lijep, bez obzira što nije bio ukupan.

Kakav je plan za Antwerpen?

- U kvalifikacijama nemam što kemijati, nemam što smanjivati početnu ocjenu. Idem s početnom ocjenom 6.3, jer jednostavno moram imati tu nekakvu prednost nad Japancima i Kinezima koji će imati početne ocjene tu negdje kao moja, možda čak i nešto više. Bitno je ući u finale, a onda bez opterećenja. Nisam toliko opterećen, nemam pritisak kao što ga imaju ljudi oko mene. Oni me žele podržati, ali su u puno većem stresu nego ja.

A za finale?

- Ovisi s kojom ću početnom ocjenom ići. To ćemo tamo odlučiti, ovisi tko će sve ući u finale. Name, ta moja teža vježba jednostavno još nije sto posto savršena. Ne znam koji ću biti po redu ako se plasiram u finale, a ako će biti potrebe onda moram riskirati s jačom vježbom.

Što je potrebno za plasman na Igre?

- Moram biti ispred onih vježbača koji se nisu plasirali kao do svojih ekipa. Ima nas dosta pojedinaca koji nemaju jaku reprezentaciju, poput Cipranina, Brazilca, Kolumbijca... Postoji šansa da čak ni medalja ne bude dovoljna za plasman na olimpijske igre.

Kakav je raspored nastupa?

- Kvalifikacije su sljedeću subotu, a onda finale tek za šest dana.

Dovoljno praznog hoda da se ode na neku nogometnu utakmicu?

- Već sam mislio ići gledati Ligu prvaka između Antwerpena i Šahtara, ali sve su ulaznice prodane. Možda uhvatim kartu za ligašku utakmicu kada domaćin igra s Genkom. Volim gledati nogomet, što mogu.

Ne nosim plejku

Dobro je da svjetsko prvenstvo nije posljednja prilika za odlazak na OI?

- Da, dobro je da imam još šansu. A šansa su Svjetski kupovi u ožujku i travnju. Da, zato nemam veliki pritisak sada u Belgiji.

Naravno, bilo bi lijepo kada bi se posao za OI završio u Antwerpenu...

- Bilo bi lijepo, vidjet ćemo.

Da li se nosi "plejka" na SP?

- Nikad je nisam ni nosio, ali razmišljam da ga kupim. I to peticu. A, opet, igrao bi samo Fifu a to bi mi brzo dosadilo. Što se tiče kartanja, u Antwerpenu nemam društvo, sa mnom idu samo Filip Ude i Tina Zelčić. Kad sve završi, onda se moram dogovoriti s braćom Sinković, Hrgovićem i Giričekom za partiju "bele" – zaključio je Srbić.