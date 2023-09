Gojo o meču s Đokovićem: Nisam došao na meč samo skinuti gaće, dao sam sve od sebe

Borna Gojo nije uspio ugroziti Novaka Đokovića u osmini finala US Opena, izgubio je sa 2:6, 5:7, 4:6. Ali, Borna je odigrao srčano, bez kalkuliranja i dao je sve od sebe. Ostaje žal za odličnu igru i priliku u drugom setu kada je Gojo vodio 2:0 i 40:15 na svoj servis, ali je u tom gemu napravio čak pet dvostrukih servis grešaka. Također, u prvom setu je djelovao preimpresionirano pa je Đoković brzo došao u veliko vodstvo.

- Mučio sam se ispočetka. Prvi put sam izašao na centralni teren US Opena. Nisam tu nikad ni trenirao. Imao sam problema da uopće vidim lopticu, velike reklame su me ometale. A u drugom setu kod 2:0 sam odigrao katastrofalan gem. Ne znači da bih osvojio set, ali da sam izvukao taj servis i gem vodio bih 3:0 u drugom setu. Na žalost nisam uspio dohvatiti barem tie break da si dam neku šansu. A u trećem setu Novak je opet bio predobar, ne znam... - govorio je nakon meča Borna Gojo, koji se odmah nakon meča uputio na konferenciju za medije, a odmah se namjerava vratiti u Hrvatsku kako bi se čim prije počeo oporavljati i pripremati za skorašnji nastup u Davis Cupu u svom Splitu.

Jesu li loptice sporije ove godine?

- Loptice definitivno puno sporije, nego lani. Ja bih radije da su brže, ali to nije moja odluka. Čuo jesam da neki igrači nisu zadovoljni, ali to je sve što znam.

Prvi put si igrao protiv Đokovića, kakav je osjećaj?

- Pa nije zabavan osjećaj. Da sam ja igrao bolje, vjerujem da bi on još podigao svoju razinu. Znao sam da moram servirati jako dobro da imam ikakve šanse. Trebalo mi je vremena da se prilagodim na teren i da počnem točnije pogađati. Dao sam sve od sebe, bilo je OK za prvi put. Borio sam se dosta. Bilo mi je to sveukupno zanimljivo iskustvo.

Jesi u trećem setu mislio da je već nemoguća misija?

- Nisam razmišljao kakva je situacija, išao sam gem po gem, poen po poen, nisam gledao predaleko naprijed. Ako gledaš da moraš osvojiti tri uzastopna seta, onda ćeš prije završiti na WC-u i plakati.

Daje li ti ovakav meč i ovakav veliki turnir osjećaj da pripadaš sada u taj top krug, da se možeš nositi s tim top igračima?

- Da, svakako. Kad igraš prvi put ovakav meč, u drugom tjednu grand slam turnira vidiš što trebaš još raditi za tu višu razinu. Bila je to dobra škola za mene. Definitivno moram popraviti fizičku spremu. Ali, ne mogu reći da nisam bio spreman, igrao sam i kvalifikacije. Imam ja dosta toga što trebam još popravljati, ali s jedne strane sam zbog toga i sretan jer znači da mogu biti bolji u budućnosti i biti konkurentniji tim igračima.

- Što su ti dalje ciljevi?

- I dalje napredovati na ljestvici što bolje mogu. Ali, iskreno već razmišljam o Davis Cupu kod kuće, to je za mene velika stvar. Želim se čim prije oporaviti. Žao mi je što odmah idem nazad za Hrvatsku, iako bih rado ostao još koji dan u New Yorku.

Kakva ti se činila atmosfera na Arthur Asheu? Prvi put si igrao na tom najvećem teniskom stadionu

- Izvanredna je atmosfera bila. Nisam prije imao takvu priliku. Prije sat vremena sam izašao 5 minuta da vidim stadion, rekao sam si, sranje, toliko je velik stadion. Kad sam izašao na meč upijao sam trenutak. Uvijek sam s frendovima pričao da mi je san igrati noćni meč u New Yorku. Volim noć, sviđa mi se grad. U loži su bili moj otac i sestra, trener s collegea Wake Forrest i još nekoliko prijatelja koji su tu od prvog kola kvalifikacija, te menadžer i trener.

Je li bilo dovoljno ludo?

- Definitivno. Kao što sam rekao to mi je bio san, doživjeti noćni meč na Asheu. Da sam mogao fizički ostao bih sedam sati tamo. Ja uživam u takvim atmosferama i mečevima.

Jesi li imao posebnu psihološku pripremu za taj meč?

- Ne mogu reći da sam nešto drugačije radio ili pripremao. Jednostavno sam sam sebi rekao idem dati sve što mogu, idem vidjeti što mogu, koliko mogu. Definitivno ne idem samo skinuti gaće i uzeti samo dva gema i da idem kući. Htio sam probati maksimalno što mogu, to sam napravio. Dao sam 100 posto.

Što ti je Novak rekao na mreži nakon meča?

- On je meni čestitao na turniru, a ja sam njemu rekao neka osvoji turnir.

Kako ocjenjuješ svoj cjelokupni nastup na US Openu?

- To su sigurno najbolja dva tjedna u mojoj karijeri, drugi tjedan grand slama. Da mi je to rekao netko prije turnira, potpisao bih. Napokon sam ušao u Top 100, vjerujem da mogu i dalje napredovati.

Koliko će te ovo sve iscrpiti, i sam si rekao da ti je Davis Cup jako bitan?

- Pa definitivno sam već dosta slomljen. U Mexico sam došao prije 5-6 tjedana, a onda došao i u Ameriku. Prva dva tjedna sam bio i bez trenera. Sigurno da se sad ne osjećam super, da me sve boli. Trenutno nije super, ali idem čim prije kući da se oporavim najbolje što mogu. Dolazi Davis Cup u Splitu što će biti nešto posebno za mene i želim biti tamo 150 posto ako je to moguće.

Nije Arthur Ashe, ali bit će ludo?

- To je moj Arthur Ashe.