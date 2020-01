EP

Spremali smo se za Grke, danas ćemo biti pravi

Hrvatska je, naravno, favorit, vidi se to i po tečajevima koje su istaknule kladionice: 1.30 za pobjedu Hrvatske, 4.60 za pobjedu Grčke, neodlučeno umnožava uloženo osam puta. No iznenađenja su uvijek moguća, papirnati favoriti često ostaju samo to – favoriti na papiru