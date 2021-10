Sprema se spektakl u Beogradu: Stiže Tyson, ali ne Mike nego Fury

Na SP-u u boksu u Beogradu, u borbama za bogat nagradni fond (100.000 USD za zlato, 50.000 za srebro i 25.000 za broncu), nastupit će i 10 naših boksača.

Domaćini Srbi imat će predstavnike u 12 od 13 kategorija, a čak petorica njih bit će Rusi sa srpskom putovnicom (Galanov, Abasov, Fjodorov, Mirončikov i Magomedov). S njima su stigli i njihovi trener jer je cilj uspostavljanje ruske škole boksa, što podržava i srpski predsjednik Vučić.

Štoviše, njegova je krilatica “ako nešto nemaš, to kupi” pa su tako Srbi već “kupili” i neke hrvačke i džudaške medalje pri čemu su u igri bili Gruzijci.

S obzirom na to da je njihov boks bio u stanju “hibernacije”, cilj domaćina ovog prvenstva je osvojiti što više medalja i tako među mladeži podići zanimanje za “plemenitu vještinu” na višu razinu.

Foto: JAMES ATOA A shirtless Tyson Fury addresses the media at the post fight press conference of the Tyson Fury vs Deontay Wilder III 12-round Heavyweight boxing match, at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada on Saturday, October 9th, 2021. Photo by James Atoa/UPI Photo via Newscom

Tome bi trebali pridonijeti i slavni gosti prvenstva poput Roya Jonesa Juniora koji ne samo da se prihvatio uloge ambasadora ovog velikog natjecanja nego će na nedjeljnom svečanom otvaranju imati i svoju repersku točku.

Pitanje svih pitanja bilo je “dolazi li uistinu Tyson”. Da, dolazi, ali ne Mike Tyson, nego onaj aktulani Tyson, prezimena Fury, teškaški prvak po WBC verziji, s čijim je promotorom Frankom Warrenom postignut dogovor o dolasku u Beograd. A pojaviti bi se trebao i vlasnik triju preostalih pojaseva Oleksandr Usik.

Ono što je dobra vijest za našeg teškaša Marka Miluna jest da apsolutni favorit Uzbekistanac Jalolov, olimpijski pobjednik, neće nastupiti zbog ozljede.