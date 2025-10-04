Sprema se povijesna promjena u Ligi prvaka nakon tajnog sastanka Uefe i Superlige. Procurili detalji

Europska nogometna federacija Uefa i Superliga su nakon mjeseci tajnih pregovora postigle povijesni dogovor koji bi mogao zauvijek promijeniti Ligu prvaka i europski nogomet, javlja španjolski Mundo Deportivo. Kako donosi španjolski sportski lst, predstavnici Superlige su nakon osam mjeseci zatvorenih sastanaka predali čelnicima Uefe službeni prijedlog novog formata Lige prvaka koj bi mogao započeti 2027. godine.

Najvažnija promjena odnosila bi se na potpuno novi sustav natjecanja. Natjecanje bi se i dalje zvalo Liga prvaka i brojalo 36 klubova, no oni bi bili raspoređeni u dvije jakosne skupine prema Uefinom koeficijentu.

- Prva skupina (1.–18. mjesto) sastojala bi se od tzv. elite europskog nogometa. Klubovi poput Barcelone, PSG-a, Bayerna ili Manchester Cityja igrali bi isključivo jedni protiv drugih, i to po osam utakmica u skupini. Time bi već u ranoj fazi turnira gledatelje čekali okršaji velikana.

- Druga skupina (19.–36. mjesto) sadržavala bi klubove s nižim koeficijentom, koji bi međusobno igrali također po osam utakmica. Ovaj sustav trebao bi im omogućiti ravnopravniju borbu za prolazak i veću kompetitivnost, bez neravnopravnih dvoboja protiv europskih giganata. Kvalifikacije bi se i dalje odvijale preko domaćih prvenstava, čime se zadržava načelo zasluženog plasmana. Osam najboljih klubova iz elitne skupine izravno bi izborilo osminu finala, dok bi se preostala mjesta popunila kroz dodatno doigravanje momčadi iz obje skupine.

Druga velika novost odnosi se na prijenose utakmica. Predloženo je pokretanje vlastite globalne streaming platforme nazvane Unify, koja bi sadržavala dvije opcije gledanja utakmica, a to su besplatni pristup, uz prikazivanje oglasa prilagođenih prema lokaciji gledatelja

te Premium verziju s povoljnom pretplatom i prijenosima bez reklama.