Šprem i Metličić ogorčeni nakon poraza rukometaša: Razbili su nas kao da smo se skupili prekjučer!

Stručni komentator i proslavljeni rukometaš Goran Šprem bio je jako ljutit nakon poraza Hrvatske u ključnoj utakmici grupne faze protiv Egipta (22:31). Emotivni i dosta ogorčeni Šprem dao je svoj komentar u kojem je dobrano 'oprao' naše rukometaše jer smatra kako nam se to od Egipta ne smije događati.

- U svemu se slažem sa izbornikom Horvatom osim da nema ništa pozitivno, ja ne vidim ništa pozitivno osim toga da još imamo šansu. Obrana je bila nikakva, bez nje ne možeš dobiti, bez obrane nema ničega. Ne bih htio da se neko naljuti, ali ovo je razočaravajuće. Razbili su nas kao da smo se skupili prekjučer. Ova utakmica možda nosi idućih pet godina hrvatskog rukometa. Mogli smo osigurati kvalifikacije za Igre, četvrtfinale, bodove za drugi krug - razočaran je bio legendarni Goran Šprem.

- Ajde da su nas pobijedili 27:26, da su bili bolji u nekim trenucima, ali oni su nas razbili. Nama sad pobjeda protiv Danske od pet-šest razlike može ne biti dovoljna. Imali smo loših prvenstva, alio ovo je jako loše. Emotivan sam jer sam 20 godina uz tu reprezentaciju. Obrana nam je imala tri faula, točka, golmani dvije obrane, točka. Dečki, sad se čupajte, vadite se - rekao je na RTL televiziji.

- Ovo je naše realno stanje. Ne treba bježati od toga. Hrvatski rukomet je u slobodnom padu i moramo biti svjesni toga. Može se dogoditi da se gubi, može se dogoditi loše prvenstvo. Goran je emotivac, ali netko je stvarao imidž, prepoznatljivost i identitet koji gubimo, respekt koji gubimo od protivnika. To me najviše boli. Samopouzdanja nema, to je logično. Dva natjecanja bili smo užasni, nismo bili na OI. Moramo biti svjesni da je hrvatski rukomet negdje zapeo, pao je. Nismo u vrhu svjetskog rukometa i to je to. Nemamo dovoljno kvalitete za osvajanje medalje. Moramo to reći i to je tako. To ne kaže da mi ne možemo iznenaditi Dansku, ali u kontinuitetu ne možemo napraviti velike stvari. Najviše me boli taj identitet, to me boli, i kad je bilo teško, obrana je prštila na sve strane. Ali kasnili smo svaki put korak, to je bilo baš teško - smatra legendarni Pero.