Split istupio iz ABA lige i okreće se Europi, Cibona i Zadar ostaju na Balkanu

Nakon što Zadar kao državni prvak nije iskoristio svoje pravo prvenstva, ponudu Hrvatskog košarkaškog saveza da uzme milijun kuna za izlazak iz ABA lige i igraju Fibinu Ligu prvaka prihvatio je Košarkaški klub Split.

Nakon ove, zasad neslužbene informacija, neki navijači Splita zacijelo će se zapitati "pa za koga vraga smo se onako grčevito borili za ostanak u Prvoj ABA ligi, ako mjesec dana kasnije od istog natjecanja odustajemo"? I doista, Split je tek kroz razgiravanje sa sarajevskim Sparsima izborio pravo ostanka u Prvoj ABA ligi, a sada će ispasti da je to bio uzalud proliveni znoj.

No, razlog takvoj odluci dobrano je i u novčanoj prirodi situacije. S obzirom na financijsku nemoć hrvatskih klubova, ponajprije u odnosu na konkurente iz Srbije i Crne Gore, žutima se smiješila još jedna sezona grčevite borbe za ostanak. A ovako će ipak zaraditi milijun kuna što, u ovakvom egzistencijalnom trenutku za splitski klub, nije zanemariva svota.

S druge strane, čelnicima KK Zadar, ta se svota činila nedovoljnim mamcem da se odreknu ABA lige. Njihova argumentacija bila je da im je to premalo utakmica (šest u prvom krugu skupina) kao da ne vjeruju da bi uspjeli biti među tri od četiri kluba i proći u sljedeći krug što bi im donijelo 50.000 eura gdje ih čeka još šest utakmica i, za slučaj daljnje uspješnosti, još 20.000 eura. Zajedno s ovim novcem od HKS-a, sve skupa je to to oko 200.000 eura za što se mogu kupiti dva vrlo solidna igrača s kojima bi taj trošak bio vraćen na parketu.

No, Zadar očito ima "bolju" računicu pa mu više paše regionalna liga nego izlazak u Europu, baš kao i Ciboni. I neka im je, u tome sa srećom, no sve se pribojavamo da ćemo gledati već viđeno - grčevitu borbu za bijeg sa regionalnog dna. A tu počesto neravnopravnu borbu na "brdovitom Balkanu" onima ustreptalijeg navijačkog srca nerijetko je bolno za proživljavati.

Inače, svi ostali HT Premijer ligaši navijali su da nitko od regionalnih ligaša (Zadar, Cibona, Split i drugoligaš Gorica) ne prihvati ponudu HKS-a jer bi u tom slučaju devet ili 10 klubova podijelilo dva milijuna kuna. Ovako će pak svi oni koji neće igrati ABA ligu, prvu ili drugu razinu, podijeliti jedan milijun kuna.