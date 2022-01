Spektakl! Juventus pobijedio Romu u najluđoj utakmici zasad u 2022. godini

Ludu su utakmicu na rimskom Olimpicu odigrali nogometaši Rome i Juventusa u 21. kolu talijanske Serie A. Juventus je pobijedio 4-3.

Roma je vodila 1-0, a i 3-1 do 70. minute, ali je ostala bez ičega. Nije iskoristila ni jedanaesterac u završnici, kao ni igrača više u finišu dvoboja.

Kako je cijela utakmica bila žestoka, prepuna prilika i pogodaka tako je i započela. U 11. minuti je Abraham doveo domaćina u vodstvo, ali je već u 18. izjednačio Dybala lijepim i preciznim udarcem.

Roma je još žešće otvorila drugo poluvrijeme. Mhitarjan je u 48. zabio za 2-1, a sjajan je pogodak, iz slobodnog udarca, za 3-1 u 53. minuti postigao Pellegrini koji je kasnije u utakmici zavrijedio ulogu tragičara.

Pravi šok Rimljani su doživjeli od 70. do 77. minute jer su u tom razdoblju primili tri pogotka. Locatelli, Kuleševski i De Sciglio su okrenuli 1-3 u 4-3 Juventusa, ali vrlo brzo nakon svega toga ponovno drama na Olimpicu. Juventusov igrač De Ligt je dobio drugi žuti karton, a Roma je uz to dobila i jedanaesterac kao šansu za izjednačenje. No, Pellegrini iz dva pokušaja nije uspio svladati Szczesnyja koji je obranio prvi udarac, dok je u drugom pokušaju igrač Rome traljavo zahvatio loptu. Do kraja je Juventus s igračem manje zadržao vodstvo i time upisao uistinu velike bodove u dramatičnom ogledu.

Juventus je nastavio vrlo dobar ligaški niz. Ima pet pobjeda i dva remija u zadnjih sedam utakmica. I dalje je peti, ali drži bodovni kontakt s najboljom četvorkom. Roma u zadnje tri prvenstvene utakmice ima remi i dva poraza te ima šest bodova manje od Juventusa.

U istom terminu petu pobjedu u sezoni ostvarila je Spezia koja je s 1-0 slavila kod Genoe. Jedini je gol zabio Bastoni u 14. minuti, a Genoa je time i dalje ostala u opasnoj zoni, na pretposljednjem mjestu ljestvice. Milan Badelj je za Genou igrao do 80. minute, dok je Martin Erlić odigrao cijelu utakmnicu za Speziju.