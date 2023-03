Španjolski tinejdžer briljira: Samo jedan igrač u povijesti je brže došao do 100 pobjeda

Svladavši sa 7-6 (4), 6-3 Nizozemca Tallona Griekspoora u 3. kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu, drugi na pojedinačnoj ATP ljestvici 19-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz došao je do svoje 100. pobjede na najvišoj razini među teniskim profesionalcima.

Alcarazu su za 100 pobjeda trebala 132 meča, samo jedan manje od rekordera u ovoj kategoriji, legendarnog Amerikanca Johna McEnroea (100-31). Iza Alcaraza su na ovom popisu ostale same ikone sporta u konkurenciji tenisača kao što su Andre Agassi (100-35), Rafael Nadal (100-37), Mats Wilander i Jimmy Connors (100-38).

- Doista sam ponosan što sam došao do svoje 100. pobjede na ATP Touru i nadam se da je ovo tek prva stotica od mnogih - izjavio je Alcaraz nakon što se plasirao u osminu finala BNP Paribas Opena u Indian Wellsu.

A 💯 L 💯 C 💯 A 💯 R 💯 A 💯 Z @carlosalcaraz hits a century of ATP wins at just 19 years old! pic.twitter.com/yyD5HBcDLU