VIDEO Ruski tenisač poludio i sucu rekao: Idem do WC-a, trebat će mi 25 minuta. Ne prihvaćam ovo

Guverner je na njegovoj strani

Indian Wells mu je propao, ali Đoković se još nada Miamiju

Novak predstavlja nulti rizik za SAD, državu Floridu i Miami. Da se mene pita, unajmio bih brod na Bahamima i doveo ga ovdje. Uradio bih to sigurno, ali mislim da ljudi iz Novakova stožera ne žele da on na taj način uđe u zemlju i to razumijem, kaže guverner Floride DeSantis