Španjolci tvrde: Barcelona ima novog trenera!

Xavi Hernandez (39) trebao bi uskoro postati novi Barcelonin trener, javljaju španjolski mediji. Legenda katalonskog kluba sastao se u subotu s Ericom Abidalom i dogovorio uvjete.

Xavi je prije nekoliko dana izjavio kako ima želju jednog dana voditi Barcelonu. Miljenik Barcinih navijača trebao bi tijekom dana odlučiti hoće li klub preuzeti odmah ili na kraju sezone.

U svakom slučaju Ernestu Valverdeu su odbrojani dani na Nou Campu.

'Xavi to mora sam odlučiti, momčad može preuzeti odmah ili na kraju sezone. Činjenica je kako momčad više nema povjerenja u sadašnjeg trenera koji zna da odlazi, piše Mundo i nastavlja:

'U Barcinoj svlačionici glavnu riječ vode kapetan Messi i Pique koji su u fantastičnim odnosima sa svojim bivšim suigračem Xavijem. Pregovore Xavija i Barce potvrdio je i predsjednik Al-Sadda, samo se čeka konačna objava.'

'Kapetan mora odlučiti. Barcelona u Xavijevim rukama', piše Diario Sport.

Na arapskom BeIN Sportsu objavljena je informacija kako će Xavi u nedjelju biti postavljen za novog trener katalonskog kluba.

Vijest je objavio njihov novinar Khaled Waaled uz zajedničku fotografiju sa Xavijem i Ericom Abidalom iz Dohe.

❗ Xavi to Barça is A DONE DEAL!



📅 Tomorrow, the details will be announced by beIN: when he'll get an honoring ceremony by Al-Sadd and its fans, when he'll be presented as Barça's manager & when his first game in BCN will take place.



[@khaledwaleed99, Qatari owned beIN, 🥇] pic.twitter.com/G8ji4HlvUh