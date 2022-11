SP u Kataru bit će najskuplje do sada, domaćini ne štede i potrošili su vrtoglav iznos

Za točno tjedan dana (20. studenog) počinje priredba koju su ljubitelji nogometa dugo čekali. Naime, 22. Svjetsko prvenstvo u povijesti igra se u Kataru, prvi put u nekoj islamskoj zemlji i prvi put u zimskim mjesecima. No kako je riječ o Kataru, i nogometaši i navijači bit će praktički u pustinji, ali ne trebaju se brinuti zbog visokih temperatura. Očekuje se da će tijekom natjecanja biti ugodnih 27 °C, a stadioni su i klimatizirani.

Zanimljivo, Katar je potrošio vrtoglavih 220 milijardi američkih dolara na organizaciju cijelog Mundijala. Tu nisu samo stadioni nego i kompletna infrastruktura, nove ceste, željeznice, hoteli... To je najskuplje Svjetsko prvenstvo do sada. Nije se štedjelo, to je sigurno, nije ni trebalo, jer Katar je bogata zemlja, a osim toga i jedna od najsigurnijih na svijetu. Stopa kriminala je niska pa se navijači, kojih se očekuje više od milijun, ne trebaju plašiti.

A jednom kada dođu u Katar, moći će pogledati i više utakmica u jednom danu, što je velika prednost i novost u odnosu na prijašnja prvenstva, jer ovaj SP igra se na osam stadiona koji su u krugu svega 50 kilometara.

Prvenstvo traje od 20. studenog do 18. prosinca, a na njega dolaze 32 reprezentacije čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 11,98 milijardi eura. Tu prednjače Englezi, koji prema Transfermarktu vrijede 1,35 milijardi eura.

Najvredniji igrač je 23-godišnji Francuz Kylian Mbappé (160 milijuna eura), a među vatrenima najskuplje je ime Joško Gvardiol (60 milijuna eura). Kada smo kod Hrvatske, recimo da joj je ovo šesta svjetska smotra, ima broncu iz 1998. i srebro iz Rusije (2018.). Najviše naslova ima Brazil (5), koji je i sada favorit za trofej.

Zanimljivo, u Kataru će suditi 36 sudaca, 69 pomoćnih i 24 VAR suca, a prvi će put sutkinje i pomoćne sutkinje suditi utakmice na nogometnom Svjetskom prvenstvu za muškarce. To su Stéphanie Frappart iz Francuske, Salima Mukansanga iz Ruande i Yoshimi Yamashita iz Japana. Njima će se pridružiti i tri pomoćne sutkinje.

Svjetsko prvenstvo u Kataru tako je po mnogočemu prvo, a moglo bi biti dobitno i za Portugalca Cristiana Ronalda. Naime, ovo će mu biti peti SP u nizu, a uspije li zabiti na svojem petom u nizu, napravit će nešto što nitko prije njega nije uspio. Dodajmo da je do sada zabio sedam pogodaka na svjetskoj smotri, a rekorder je Nijemac Miroslav Klose s njih 16.

