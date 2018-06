Soudani odlazi iz Dinama, u petak na liječničkom u Engleskoj!

Najbolji igrač Dinama El Arbi Hillel Soudani na izlaznim je vratima kluba. Prema pisanju engleskih medija, Alžirac ima ozbiljnu ponudu Nottingham Foresta.

Ta priča nije od jučer, ona se proteže već mjesecima, a sam je igrač još u siječnju rekao da mu je san igranje u Engleskoj. Tada je dogovor bio da će ostati u Dinamu do ljeta, a da će ga klub onda pustiti, što se sad i ostvaraje.

Engleski mediji pišu kako su klubovi sve dogovorili te da će Soudani u petak otići na liječnički pregled i nakon njega potpisati ugovor.

#nffc are set to sign striker El Arbi Hillel Soudani, an Algerian international, after agreeing a deal with Dinamo Zagreb. Medical on Friday confirmed