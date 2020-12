Šoštarić: I dalje mislim da sve ovo nema smisla

Rukometašice Hrvatske danas su otputovale u Dansku gdje u četvrtak počinje Europsko prvenstvo. Umjesto u norveškom Trondheimu, naše rukometašice igrat će u danskom Koldingu.

– Trebale smo putovati u četvrtak, dan prije utakmice, no Danci su uvjetovali da sve reprezentacije dođu najmanje dva dana ranije. Po dolasku u Dansku čeka nas testiranje. Još jednom moram ponoviti – odigravanje ovog EP-a nema nikakve svrhe, pogotovo ne u situaciji kada vlada pandemija i kada svakoj reprezentaciji nedostaje po nekoliko važnih igračica – rekao je izbornik Šoštarić.

Srbija, koja je s nama u skupini, trebala je već biti u Danskoj, ali...

– I u njihovoj reprezentaciji ima nekoliko pozitivnih igračica pa su put odgodili za četvrtak – naglasio je Šoštarić.

Hrvatska će prvi susret u skupini igrati protiv Mađarske, u petak. 4. prosinca.

– Koliko pratim, one su u kompletnom sastavu. Malo čudno, jer do prije nekoliko dana imali su pozitivnih na COVID-19. No, očigledno se u Mađarskoj brže oporavlja od ostatka svijeta – zaključio je Šoštarić.