Šokantno priznanje slavnog nogometaša: Učitelj me seksualno zlostavljao, skidao me i iskorištavao

Legendarni igrač Manchester Uniteda i bivši francuski reprezentativac Patrice Evra (40) otkrio je da ga je učitelj seksualno zlostavljao kada je imao 13 godina.

Evra će uskoro izdati autobiografiju, a u ovoj mučnoj temi progovorio je u razgovoru za The Times.

- Nikad nikome nisam o tome govorio. Kad sam to uvrstio u knjigu, otišao sam majci i prvi put joj to sve ispričao. Bila je šokirana, govorila mi je da ne objavljujem to u knjizi. Ja sam joj rekao da to ne radim zbog sebe nego zbog druge djece koja su se možda našla u takvoj situaciji - rekao je Evra i dodao:

- Majka je osjetila da nešto nije u redu jer sam nakon nekog vremena odbijao spavati kod tog čovjeka. Nije mogla vjerovati kad sam joj to ispričao, bila je bijesna. No ne želim da me itko žali. Isprva nisam želio to objaviti i ići u detalje jer me je bilo sram i strah što će ljudi misliti. Predomislio sam se jer želim da neka druga djeca kojima se to događa shvate da su jaki i da u sebi imaju snagu o tome govoriti.

Evra je kod toga učitelja spavao tri puta tjedno jer je ovaj živio blizu mjesta gdje je trenirao.

- Pomagao mi je raditi domaću zadaću, kuhao mi je večeru, a onda me iskorištavao. Ušao bih u sobu i zatvorio vrata, ali ih nisam mogao zaključati jer nisam imao ključ. Nisam skidao gaće, nego sam preko njih obukao pidžamu koju sam oko struka stegnuo vezicama koje sam skinuo s kopački. Znao sam što slijedi. Vrata bi se otvorila, ušlo bi malo svjetla s hodnika u sobu i onda bih vidio učitelja koji je polako išao prema mojem krevetu. Mislio je da spavam pa je gurnuo ruke pod pokrivač i počeo me dirati. Znao sam da je to što radi krivo pa sam ga počeo udarati i odgurivati. Strašno sam se bojao, ali nisam mu to želio pokazati. To je trajalo 15-ak minuta. Skidao me na silu i istovremeno se dirao. Strašno ga je to uzbuđivalo.

Najgore mu je bilo kada mu je napokon odlučio reći da posljednji put spava kod njega.

- Te večeri je uspio u svojem naumu. Skinuo me i stavio moj penis u svoja usta. Ako neko dijete ovo čita, poručujem mu da ne šuti, nego da nekome kaže što se događa. Nemojte to skrivati u sebi jer se nemate čega sramiti. Svašta se događalo u mojem djetinjstvu, a sad imam 40 godina i želim o tome govoriti.

Evra kaže da ga je policija kontaktirala dok je igrao za Monaco i pitala ga za toga učitelja jer su se još neki mladići žalili. Evra je odgovorio da nije jer je već bio slavan i strahovao je od reakcije javnosti.

- Želim da djeca imaju hrabrosti i da ne krive sebe. Ja sam sebe uvijek rkivio. Ne stidim se reći da sam se godinama ponašao kao kukavica jer nisam govorio o tome. Ovo sada ne radim zbog sebe nego zbog druge djece - rekao je Evra.

