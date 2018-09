Šokantan poraz: kladio se na pobjedu Federera i izgubio 35.000 dolara

U osmini finala na US Openu drugi nositelj Roger Federer izgubio je od 55. igrač svijeta Australca Johna Millmana s 3:6 7:5 7:6(7) 7:6(3).

Poraz švicarske legende koji je pet puta osvajao Grand Slam u New Yorku odjeknuo je u teniskom svijetu. Australac je priredio senzacija, ali i šokirao jednog kladitelja.

Naime, Federer je protiv Millmana bio 'sigurna' oklada, na pobjedu Švicarca tečaj je bio samo 1,02. Kladitelj je na pobjedu Rogera uplatio 35.000 dolara te bi zaradio 700 dolara da je Švicarac slavio.

One bet of $35,000 at $1.02 has been placed on Roger Federer to defeat John Millman in their fourth round #USOpen match beginning shortly on @ESPNAusNZ. https://t.co/shxqASVU6l pic.twitter.com/7IYBMbazca