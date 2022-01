Novi stranac u Tornju!?

Slovenski trener, bivši Spahijin pomoćnik, na Ciboninu pragu

Zbog nemile financijske situacije koju je nova uprava naslijedila, u Ciboni traže trenera do kraja sezone a Gašperu Okornu to odgovara jer on, navodno, u Mađarskoj već ima dogovoren angažman od ljeta