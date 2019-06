Slovenci odlučili poslati policiju na pripreme Dinama, tamo su i kad nema utakmica

Pljusak koji je u četvrtak oprao Mursku Sobotu malo je olakšao život nogometašima Dinama, lakše se disalo, a nakon trčanja po šumi lakše je bilo i onima koji su igrali protiv Cracovije jer su poslije bili slobodni. No, reprezentativci koji su se prije par dana priključili pripremama nisu baš lako disali, odradili su žestoke treninge, a najteže je sigurno bilo Dominiku Livakoviću, njega je “terorizirao” trener vratara Silvije Čavlina zasebnim vježbama, s brojim pomagalima. No Livaković je sve izdržao.

– Nekad mi ga je teško gledati kad tako radi, ali i vi želite da Livaković i dalje bude sjajan. No prave torture smo mi nekoć prolazili kod trenera starog kova – uz smiješak je kazao Čavlina.

Oko Livakovića se pojavila priča da bi mogao završiti u Portu nakon što su se portugalski novinari počeli raspitivati o vrataru Dinama. No u Dinamu nisu željeli o tome, a nije se želio očitovati ni sam Livaković.

Tema je u hotelu plavih ponovno bio Dani Olmo, sjajni mladi španjolski reprezentativac u finalu Europskog prvenstva opet je bio strijelac.

– To je fenomenalno, svi smo mu čestitali. Doduše, mislim da on na boku nije potpuno iskorišten, meni je on jači u sredini, tu može raditi razliku, ali dobro, i ovako je jako dobar – kazao je trener Nenad Bjelica.

Teško ih je vidjeti u hotelu

Samo, problem je što ga sad možda više nećete dobiti natrag kad tako dobro igra i na Europskom prvenstvu. I dosad je bilo puno zanimanja za njega, a sad je teško i zamisliti što će se događati oko tog sjajnog dečka. No nije za očekivati da će doći u Dinamo. No možda dođe kao i Amir Rrahmani koji je došao u Moravske Toplice da bi se pozdravio sa svojim dojučerašnjim suigračima i otišao put Verone.

– Neće to biti čudo, iskreno nisam baš ni očekivao da će nam se vratiti. Dečko je odličan i ponosan sam jer u njegovim partijama vidim i nekakvu svoju ulogu. Teško da će ostati, ali pričekajmo da dođe ponuda. Mislim da je nakon svega što je napravio možda i najbolji trenutak da ode, i za njega i za klub. No, ako ponuda ne dođe, naš je igrač, a mi ga sigurno nećemo nekome dati besplatno. Kad vidim koliko košta João Félix... ma bolje da ne komentiram – dodao je Bjelica.

No komentirao je Bjelica svoje igrače s kojima se radilo na treningu. Stalno ih je hvalio, a cijeli trening su odradili: Ademi, Petković, Moharrami, Kadzior, Stojanović. Sve su radili s loptom i na golu mučili mladog vratara Josipovića kojem je bilo ipak lakše nego Livakoviću na specifičnom treningu. Petković je opet zabio krasnim škaricama.

– Jesam, ali previše sam toga i promašio. Puno puta pucao sam baš u golmana, ma ja sam poznat po tome da golmanima dižem cijenu – šalio se na svoj račun Petković.

Igrače se u hotelu može zapravo jako malo vidjeti, uglavnom kad idu na trening ili se vraćaju, ili kad idu na objed. Ostalo vrijeme uglavnom provode u svojim sobama, tek se nakon večere kraće zadrže u hotelskom predvorju, ali onda se brzo povuku na odmor kako bi drugi dan krenuli u nove kilometre s loptom u nogama.

A spremaju se i članovi stožera, i Bjelica trči ujutro, a njegovi pomoćnici desetak kilometara od Moravskih Toplica do treninga u Murskoj Soboti prolaze dvaput dnevno biciklom. I tako natrag.

Igrači se ničime ne opterećuju

Komentirala su se u hotelu i priopćenja, ovaj put udruge “Dinamo, to smo mi”. No ne sumnjamo da će priopćenja biti i dalje. Važno je da se igrači time ne opterećuju. A dojam da je sve to daleko od njih, oni gledaju i slušaju Bjelicu, razmišljaju o tome što im nosi nova nogometna sezona, baš ničime ne moraju biti opterećeni, plaća je dobra i redovna, uvjeti za rad su odlični.

I dojam je da se doista ne opterećuju bilo čime izvan nogometa i, dok je tako, plavi navijači mogu mirno čekati novu sezonu u kojoj je cilj ponoviti prošlu, a želja je i poboljšati te rezultate, dakle, uzeti duplu krunu, ući u Ligu prvaka i onda u njoj probati doći do europskog proljeća. E, to bi doista bio novi iskorak, a za njega se dečki ovdje u Sloveniji jako dobro pripremaju. Imaju svoj mir na stadionu Fazanerija u Murskoj Soboti, na njega se ne može ući bez posebne najave i dozvole. Čak i kad nema utakmice nekoliko policajaca i redara je uvijek tamo.

Sama slovenska policija procijenila je da bi trebala biti tamo, a kad se igra utakmica, onda je policije jako puno. Doduše, na prvu utakmicu plavih ove sezone došla su samo četvorica BBB-a, bili su u uobičajenom kutu izvan stadiona, ali kad su prvi put viknuli nešto nepodobno, udaljeni su i od ograde te su brzo otišli.

No ni to ne brine igrače, oni se brinu o svojoj igri, a već 2. srpnja imaju novu pripremnu utakmicu. Ono što je dobro, nema većih ozljeda, Pinto je dobio udarac i za dan-dva bit će u stroju, kao i Theophile koji je imao upalu ovojnice tetive.

