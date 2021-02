Slavni nogometaš nazvao u Sarajevo zbog psa, prodavač mu hladno spustio slušalicu

Nogometaš Juventusa Paulo Dybala svog je prekrasnog psa Bowena kupio u Bosni i Hercegovini. Razlog za to je Nedim Šuta, doktora bioloških znanosti i specijalista bihevioralne biologije, koji je ujedno i međunarodni kinološki sudac, osnivač i vlasnik jedine registrirane uzgajivačnice pasa pasmina Američka akita i Shiba inu u Bosni i Hercegovini.

Šuta je dobitnik mnogobrojnih nagrada širom svijeta, a sve su to bili razlozi zbog kojih je slavni Dybala odlučio kupiti svog novog psa upravo od poznatog Sarajlije.

– Kada je Dybala prvi put me pokušao kontaktirati ja zaista nisam znao o kome se radi, jer nogomet nije sfera moga interesiranja. Spustio sam slušalicu, jer engleski jezik kojim je komunicirao je bio toliko loš, pa sam mislio da me neko zeza i hladno sam spustio slušalicu. Mislio sam da se neko igra sa mnom, da pokušava provjeriti cijene ili slično.

Dybala je za Šutu čuo nakon što je ovaj u Italiji održao jedan seminar.

– Novinarka jednog lista napisala je članak o meni i kada sam vidio taj link rasplakao sam se. Ono što sam ja radio godinama sada je netko vidio, zapazio i napisao to. Prenio svima. Dobar Dybalin prijatelj je vidio to, rekao njemu i tako je počela ta priča. Tek sam kasnije vidio kakve su to osobe, tko je Dybala. Pristupačnost njega i zaručnice ostavila me je bez teksta. Prizemni su, a žive potpuno druge filozofije života.

Šuta kaže da je zbog pandemije velika potražnja za psima u svijetu.

– Mene ovo imponira zato što su Sarajevo kao moj grad, fakultet na kojem sam se školovao, dobili jedan dan pažnje u svim medijima. Svi su prenijeli da je mega zvijezda kupila ljubimca u BiH. Kada bude putovao idući put u inozemstvo neću morati govoriti gdje je BiH i spominjati bivšu Jugoslaviju. To je meni sentimentalna vrijednost i ona je značajnija nego ja sam kao uzgajivač. Prvenstveno ja sam znanstvenik i ja živim za ovo što radim - rekao je Šuta.