Slavni Crnogorac opisao Šukera kao gotovo nitko dosad: To u životu nisam vidio

Predrag Mijatović, legendarni crnogorski nogometaš koji je svojedobno služio i kao sportski direktor madridskog Reala, gostovao je u emisiji portala Mondo, preciznije u rubrici Top 11.

Ispred njega je postavljen težak zadatak da iz svake momčadi za koju je nastupao izdvoji jednog igrača, pa je tako putem došao i do reprezentacije Jugoslavije iz razdoblja od 1989. do 1992. godine.

Premda se na tom popisu našao čitav niz velikih imena, Mijatović je izdvojio Davora Šukera, pa o aktualnom predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza kazao sljedeće:

- Davor je bio moj cimer tri godine u Madridu. Sjajan tip, sjajan nogometaš. Znači, taj njegov golgeterski kapacitet je bio nevjerojatan! On je toliko jednostavno zabijao golove da nisam mogao vjerovati. Imao je te jake noge i kada bi primio tu loptu, to kako je dočekivao loptu na bedro, ma to u životu nisam vidio!

- Davor je bio neviđen tehničar, to se možda u njegovoj igri nije toliko primjećivalo, ali doista je znao "zalomiti", predriblati. Bio je jako nezgodan u igri na jedan na jedan. U Realu je igrao kao špica pa to nije toliko koristio, ali jest za hrvatsku reprezentaciju 1998. na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

- Sjetite se samo tih njegovih golova, kako je samo znao zamahnuti i prevariti sve. Nadavao se golova. Još jedanput ističem, sjajan tip. I iako je politička situacija tih godina bila takva kakva jest, nikada nismo imali nikakav problem. I tome je tako sve do danas - zaključio je Peđa.