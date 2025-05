Slavljenica iz Zagreba odmah želi po medalju na Svjetskom prvenstvu: 'Uživala sam kod vas'

U dvorani na zagrebačkom Velesajmu održano je natjecanje visašica u okviru 75. memorijala Boris Hanžeković. U konkurenciji je bio tek osam visašica, a prvo mjesto, sa skokom preko 1,94 metara, osvojila je sa 194 centimetara pobjedu odnijela Angelina Topić ispred Jamajčanke Lamare Distin, koja je vodila tijekom cijelog natjecanja, da bi na kraju sa 192 cm zauzela drugo mjesto. Treća je bila Talijanka Pieroni. Natjecanje se prvobitno trebalo odrati pored zagrebačkih fontana. No, u strahu od kiše i hladnog vremena, organizatori su premjestili natjecanje u dvoranu.

- Ne znam da li bi skakanje po hladnom vremenu bilo bolje tako da mi se natjecanje u dvorani u ovom trenutku nekako više dopalo. Uostalom, u dvorani su gledatelji bili jako blizu zaletišta dok bi pored fontana bili prilično udaljeni pa ne bih osjetila tu pozitivnu energiju do njih – rekla je Jana Koščak, jedina hrvatska visašica koja ej s preskočenih 1,80 metara osovilo a posljednje, osmo mjesto.

- Mislim da sam dosta zeznula zalet, od osam zaleta koliko sam danas napravila, samo su dva ili tri bila dobra. To su bile ove visine koje sam preskočila. Dosta sam kratila korake pa sam se predaleko odrazila i padala na letvicu. U ovom trenutku mogu skočiti 184 i 187, a ove sezone očekujem rezultate preko 190 centimetara. Skokovi kojima sam preskakala visine bili su dobri, čak je i ovaj posljednji na 184 bio dobar. Kad sam pala na strunjaču letvica je još stajala i tek onda pala, što me malo iznerviralo. Jako sam zadovoljna da sam ovdje, na ovom natjecanju, atmosfera je predobra. Organizatori su se potrudili da sve štima, sve su pripremili u jedan dan i preselili natjecanje u dvoranu gdje je prisnija atmosfera. Jako mi je odgovarala atmosfera u dvorani, ja to obožavam, kad ljudi plješću, kad navijaju – rekla je Jana.

Kakvi su planovi za ovu sezonu?

- Bilo bi sjajno dohvatiti nastup na svjetskom prvenstvu u Tokiju. U srpnju imam jedna nastup u sedmoboju, tu je europsko juniorsko prvenstvo u Finskoj gdje se nadam zlatnoj medalji u višeboju. s obzirom na to da je prvi nastup u sedmoboju tek u srpnju, još nisam u punoj formi - rekla je Jana Koščak.

Jana Koščak krenula je na 170 cm i bez problema preskočila tu i sljedeću visinu (175 cm). No, za 180 su joj trebala tri pokušaja. Na 184 cm tri puta je rušila, pri čemu je u zadnjem pokušaju letvica zamalo ostala na postolju. Prva je 184 cm preskočila Distin, jedina iz prvog pokušaja. Iz drugog pokušaja je to učinila Stichlling, slijedile su je Pieroni, Gicquel i Topić, iz trećeg pokušaja Taverini i Apostolovski. Preostalih sedam skakačica diglo je letvicu na 187 cm. I odmah na startu ju je preletjela Taverini kojoj je to najbolji rezultat sezone, iza nje to je učinila Distin, pa Topić. U drugom pokušaju to je učinila Gicquel. U trećem Pieroni, dok Apostolovski i Stichlling nisu mogle.

Sljedeća visina bila je 190 cm. Distin preskače iz prvog pokušaja, s lakoćom. U drugom pokušaju uspjela je Pieroni, a nakon nje i Topić. To su tri skakačice koje su ove sezone imale tu visinu. Taverini i Gicquel ostale su na 187 cm. Za trojku koja je tada imala postolje, na redu je bila visina od 192 cm. I sjajna Lamara Distin opet je, peti put na natjecanju, iz prve preskočila zadanu visinu, te izjednačila svoj najbolji doseg sezone. Ali slijedila ju je sa 196 cm najbolja ove sezone Angleina Topić. To Talijanka Pieroni nije mogla pratiti, ostala je treća sa 190 cm. A Distin i Topić su otišle u veliki dvoboj za pobjedu na 194 cm. Distin je triput rušila, Topić imala meč loptu i iskoristila je u trećem pokušaju, te osvojila prvo mjesto i pobjedu u Zagrebu. Podigla je Angelina letvicu na 197 cm, što bi bio njen najbolji rezultat sezone, ali za ovaj petak bilo je to previše. Za Angelinu Topić nastup u Zagrebu trebao je biti prvi na otvorenome, ali eto završila je u dvorani.

- Bilo je sjajno, uživala sam u svemu. Ovo mi je prvo natjecanje ljetne sezone, ne znam računa li se ovo vani ili u dvorani, ali zadovoljna sam. Nakon ozljede lani u Parizu, kada sam slomila nogu, povratak mi je bio u prvom planu. Dosta sam se tražila, ali sam u pravom trenutku dobro reagirala u čemu je puno pomogla i odlična konkurencija. Sve ide na najbolji mogući način. Vjerujem u dobru sezonu, možda i prvu obiteljsku medalju na Svjetskom prvenstvu, u Tokiju – istaknula je Angelina.

Naime, njezin otac Dragutin nikad u karijeri nije osvojio svjetsku medalju na otvorenome, u visu. Ima broncu na svjetskom dvoranskom prvenstva u Parisu 1997. godine, europsko zlato iz Splita 1990. godine, te zlato i dvije bronce s europskih dvoranskih prvenstvima. Angelinina mama, Biljana nije osvojila nijednu medalju u svojoj karijeri ali je bila dvaput četvrta u troskoku, na svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine, te na europskom dvoranskom prvenstvu u Torinu, iste godine. Angelina za sada ima dvije seniorske medalje, obje s europskog prvenstva. U Münchenu 2022. godine bila je treća, a dvije godine kasnije u Rimu srebrna.

U prvoj disicplini glavnog dijela mitinga, na stadionu Mladosti, uza Savu, gledali smo nadmetanje kladivaša. U konkurenciji devet atletičara Matija Gregurić, finalist europskog prvenstva u Rimu, te sudionik olimpijskih igara u Parisu, osvojio je sedmo mjesto. Njegoj najbolji hitac bio ej iz treće serije - 74,29 metara. Inače, Matijin osobni rekord je 75,47 metara koliko je bacio na EP-u u Rimu prošle godine. Pobijedio je Francuz Yann Chaussinad s 81,91 metara što je vodeći rezultat sezone u svijetu.