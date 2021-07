Slavlje Red Bulla: Verstappen došao do treće uzastopne pobjede

Nizozemski vozač Max Verstappen (Red Bull) ostvario je treću uzastopnu pobjedu, a petu u ovoj sezoni, uvjerljivim trijumfom na Velikoj nagradi Austrije u Spielbergu i povećao svoju prednost u borbi za naslov svjetskog prvaka u formuli 1 pred Britancem Lewisom Hamiltonom, koji je ovu utrku završio na četvrtom mjestu.

Na domaćoj stazi njegove momčadi 23-godišnji Nizozemac nije imao pravog konkurenta. Osvojio je sve što se moglo - bio je najbolji u kvalifikacijama, došao je do pobjede, a dobio je i dodatni bod za najbrži krug na utrci, na kojoj su ga došle podržati tisuće nizozemskih navijača.

Drugo mjesto je osvojio Finac Valtteri Bottas (Mercedes), a treći je bio Britanac Lando Norris (McLaren), koji se treći put u ovoj sezoni popeo na pobjedničko postolje.

Bez mjesta na postolju, treći put ove sezone, ostao je aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton (Mercedes) koji je u završnici utrke imao tehničke probleme s gumama pa je pao s drugog na četvrto mjesto.

Verstappen se pokazao majstorom trostrukog programa, jer je u tri tjedna sakupio sve tri pobjede i gotovo maksimalan broj bodova. Nedostajao mu je samo najbrži krug na Velikoj nagradi Štajerske voženoj prije tjedan dana na istoj stazi.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Austrian Grand Prix Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria - July 4, 2021 Red Bull's Max Verstappen during the race REUTERS/Lisi Niesner LISI NIESNER

Nakon devet od predviđene 23 utrke, Verstappen je na vodećoj poziciji u ukupnom redoslijedu sa 182 boda, a drugoplasirani Lewis Hamilton ih ima 150. Treći je Meksikanac Sergio Perez (Red Bull) sa 104 boda, a danas je u Spielbergu bio šesti.

Karavana formule 1 će iz Austrije krenuti prema Velikoj Britaniji, gdje će 18. srpnja na stazi u Silverstoneu biti održana deseta ovosezonske utrka.

F1, VN Austrije - rezultati

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull-Honda) 1:23:54.543

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +17.973

3. Lando Norris (VB/McLaren-Mercedes) +20.019

4. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) +46.452

5. Carlos Sainz Jr. (Špa/Ferrari) +57.144

6. Sergio Perez (Mek/Red Bull-Honda) +57.915

7. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) +1:00.395

8. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) +1:01.195

9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) +1:01.844

10. Fernando Alonso (Špa/Alpine-Renault) jedan krug...

SP - vozači (9/23):

1. Max Verstappen (Niz) 182 boda

2. Lewis Hamilton (VB) 150

3. Sergio Perez (Mek) 104

4. Lando Norris (VB) 101

5. Valtteri Bottas (Fin) 92...

SP - konstruktori (9/23):

1. Red Bull 252 boda

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferari 108

5. AlphaTauri 46...