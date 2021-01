Slaven Bilić otvoreno o svemu: Žao mi je, dio mene je razočaran...

Slaven Bilić nedavno je dobio otkaz u premierligašu West Bromwich Alboinu, ali je zatim pomalo iznenađujuće pronašao posao u Kini. Bivši hrvatski izbornik novi je trener Beijing Sinobo Gouana.

- Sve se dogodilo brzo s Kinom, treba riješiti vizu, uhvatio sam par dana i došao u Vodice, tu mi je mama. Došao sam da vidim dio obitelji koji nije stalno s nama, a najprije mamu. U utorak moram u Zagreb riješiti vizu i nakon toga imamo let - rekao je Bilić za Novu TV.

Je li razočaran otkazom u WBA?

- Jedan dio mene je razočaran, žao mi je. Imali smo 11 debitanata u Premierligi, morali smo se učiti kroz prvenstvo, to je nova ekipa, učili smo se primati udarce i objektivno smo rasli. S te strane mi je žao, borili bi se do kraja. Nogomet nije matematika, a matematiku moraš približiti da bi bio konkurentan. Mi to iz financijskih razloga nismo napravili, u startu smo znali da će biti borba do kraja. Ima malo gorčine, na način koji se to dogodilo.

Prihvatio je poziv iz Kine.

- Ja dosta realno znam svoju poziciju na nekoj trenerskoj karti svijeta. Svjestan sam da ponuda ima i bit će ih uvijek. Svjestan sam da ne spadam u kategoriju najboljih trenera poput Guardiole. Ja u toj kategoriji nisam, nećemo se lagati. U Kini su dobre financije, a broj dva je klub, moj novi klub je u top tri. Plan kluba i ekipa je dobra.

Osvrnuo se i na situaciju u Hrvatskoj.

- Ovo sve sa strane je strahota, aktualni su sada potresi. Preko Krovinovića znam malo više, to je njegov grad (Petrinja, op.a). S druge strane srce je veliko kada vidiš kako naši ljudi jako brzo reagiraju s baš željom da brzo reagiraju. Vidjeli smo to kroz brojne telefonske akcije, ali najviše te veseli kad se to dogodi ovako neočekivano.