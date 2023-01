Slalomašima je žao zbog Sljemena, a Zubčić otkrio: Za ispadanje u Val d'Isereu krivo je navijanje

U vrijeme kada hrvatsko skijanje ima najviše konkurentnih slalomaša, Snježna kraljica ostala je bez muške slalomske utrke na Zagrebačkoj gori. I to je nešto što Filipu Zubčiću, Samuelu Kolegi, Istoku Rodešu i Mateju Vidoviću nije najbolje sjelo. Uostalom, trojica od njih četvorice to su nam i rekla.

– Za mene je to vrlo posebna utrka koju nijedna druga ne može zamijeniti i nadam se da će nam Svjetski skijaški savez to oduzeto i vratiti – kazao je Matej Vidović, koji nije zadovoljan kako je odradio prva dva ovosezonska slaloma.

– Moram više izvući od sebe u utrkama jer na treningu to nije tako loše.

Nastup i uz potres mozga

Isti "problem" ima i negdašnji juniorski prvak svijeta Varaždinac Istok Rodeš. Kako odlične treninge pretvoriti u jednako dobre natjecateljske nastupe?

– Na treninzima pokazujem jako dobro skijanje i stvarno sam željan da na utrkama pokažem što mogu. A mislim da sam u karijeri u tome uspio tek djelomično jer sam rijetko kada uspio spojiti dvije dobre vožnje.

A Istokova velika želja da se dokaže ne ide mu uvijek u prilog.

– Ta me želja vukla da nastupim i u Madoni, premda sam na treningu pao i zaradio potres mozga. Vrtjelo mi se, bilo mi je zlo, no stisnuo sam zube i odradio. Možda bi bilo pametnije da nisam vozio, no želja je bila jača i ja sam uvjeren da će moje vrijeme doći.

Foto: EXPA/ Johann Groder

I njemu će nedostajati navijački huk na padinama Medvednice.

– Da mogu birati, radije bih da imamo tu utrku nego da nemamo, no to je nešto na što ne mogu utjecati. Lijepo je skijati doma, no to donosi i drugu stranu stresa.

Od sve trojice, dojma smo da će sljemenska utrka najviše nedostajati posljednjih godina našem najboljem skijašu Filipu Zubčiću.

– Meni je jako žao što su nam uzeli tu utrku ponajviše zato što imamo jako dobru slalomsku ekipu pa bi nakon ovih pandemijskih sezona i mjera zasigurno došlo puno ljudi na Sljeme. Osim toga, mi smo uvijek svi dobri na toj stazi jer teren dobro poznajemo. I to je jedna od pobjeda, ona pred svojim navijačima, koju bih u karijeri volio ostvariti. No ne želim s time sada razbijati glavu jer mi 4. siječnja, baš u terminu zagrebačke utrke, imamo slalomsku utrku u Garmishcu.

Ove godine, 4. i 5. siječnja, hrvatske boje na Sljemenu će braniti samo dvije djevojke – Leona Popović i Zrinka Ljutić – za koje Zubo kaže:

– Imamo dvije sjajne skijašice. Leona je već etablirana top 15 skijašica, a Zrinka je jedna od onih koja je u uzlaznoj putanji i talent kakav se rađa svako toliko. Gledao sam je na treningu i uvjerio se da izvrsno skija što u slalomu i pokazuje, dok se u veleslalomu još traži. No vjerujem da će i to doći na svoje, a čini mi se da bi mogla biti dobra i u superveleslalomu.

Foto: EXPA/ Dominik Angerer

Traži li se u veleslalomu i Filip, u svojoj jačoj disciplini u kojoj je po završetku dvije od posljednje tri sezone bio treći u poretku Svjetskog kupa?

– Ja se ne tražim. Dovoljno sam iskusan, sad mi je 30, imam puno kilometara u nogama i moram znati u svakom trenutku što se događa sa mnom. Ja više nemam vremena zato da se tražim. Sada mogu i ne moram biti u formi, a cilj je biti uspješan i kada nisi u formi.

S obzirom na to da je nakon dvije sjajne uslijedila jedna vrlo skromna sezona, kako je sve to Filip doživio?

– Ja uvijek od sebe imam velika očekivanja i zato je za mene prošla sezona bila šok. Sa 650 bodova pao sam na 150 bodova i to je bio veliki šok. Svjestan sam ja da je uvijek lakše pasti niza stepenice nego se na njih popeti, no idem dalje mirne glave. Znate, skijanje je sport detalja i stotinki sekunde. One sezone kada sam blistao, na 3-4 utrke bio sam na rubu izlijetanja, ali nisam izletio, no prošle sezone to se dogodilo. No nije da sam ja potonuo pet stepenica, nego je to jednostavno tako u muškom sportu.

Kriva je navijačka strast

Za slabije ovosezonske izvedbe Filip krivi i svoju navijačku strast pa obje utrke u Francuskoj, održane u dva dana, nije završio.

– Nastupe hrvatskih nogometaša na SP-u u Kataru pratio sam čak i malo previše. Primjerice, dan prije veleslaloma u Val d'Isereu, a tog dana igrali su naši protiv Brazila, potrošio sam možda i previše emocija na navijanje. A ja sam navijač burnih reakcija, vičem, skačem, psujem... i to me očito trošilo.

Možemo se nadati da će Filip imati sve manje razloga za takve reakcije nakon svojih nastupa.