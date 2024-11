Škoti ne kalkuliraju: 'Moramo im uzeti bodove. Imamo samopouzdanja i sposobnosti'

Hrvatska nogometna reprezentacija će u petak zaigrati utakmicu grupne faze Lige nacija protiv Škotske. Momčad sa sjevera Britanije trenutačno ima tek jedan bod, osvojen domaćim remijem protiv Portugala. Hrvatska je trenutačno drugoplasirana sa sedam bodova, no Škoti najavljuju da se namjeravaju boriti za drugo mjesto. Za to će najprije trebati pobijediti vatrene, a zatim i u Varšavi, s time da bi Hrvatska morala izgubiti od Portugala na Poljudu. Pomoćnik izbornika Stevea Clarka, John Carver, najavio je utakmicu.

"Pred nama su još dvije utakmice i postoji puno toga za što igramo, što je definitivno dobra stvar. Dobili smo samopouzdanje zbog posljednjih igara koje smo pružili. Zaslužili smo imati više bodova, tako da su momci dobili na samopouzdanju", kazao je iskusni 59-godišnji pomoćni trener pa dodao:

"Ako nam rezultati budu išli na ruku i ako, na primjer, dobijemo obje utakmice, imat ćemo šansu završiti drugi u skupini. Mislim da smo smanjili razliku u odnosu na vrhunske reprezentacije, rezultati s njima bili su poprilično tijesni i oni pokazuju naš napredak. No sada moramo napraviti korak naprijed."

"Sve je to lijepo, igrali smo dobro i uzeli bod Portugalu, ali došlo je vrijeme i za pobjedu. Za ovo doba godine normalno je da smo u dobroj formi, tako je uvijek bilo u prošlosti. Važno je da iz utakmice s Hrvatskom nešto uzmemo i poslije vidimo gdje će nas to odvesti", rekao je Carver pa objasnio kako je ozljeda Chea Adamsa velik udarac za reprezentaciju Škotske: "S povratnicima Jackom Hendryjem, Johnom McGinnom i Stuartom Armstrongom imamo novu snagu i pokazuje našu širinu. Vratili su nam se iskusni momci i to može biti ohrabrujuće i vrlo osvježavajuće."