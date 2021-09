VIDEO Skandal u kvalifikacijama: Policija prekinula utakmicu i uhitila argentinske nogometaše

Turbulentne vijesti stižu iz Sao Paola. Uoči derbija Brazila i Argentine u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, igrači Premier lige optuženi su za davanje lažnih informacija zdravstvenim ustanovama nakon što su doletjeli iz Caracasa.

Brazilska policija prekinula je kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo i uhitila Emiliana Martineza, Cristiana Romera i Giovanija Lo Celsa. Igrala se osma minuta susreta.

Igrači engleske lige su brazilskim vlastima rekli da u posljednje vrijeme nisu boravili na engleskome tlu.

Foto: Andre Penner/PA Images/PIXSELL Brazil's coach Tite talks with Argentina's Lionel Messi and Brazil's Neymar as the soccer game is interrupted by health authorities during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at Neo Quimica Arena stadium in Sao Paulo, Brazil, Sunday, Sept.5, 2021. Federal police and health agency officers interrupted the South American classic between the Brazilian and Argentine soccer teams after six minutes of play, in an operation that investigates the irregular entry of four players of Argentina into the country. (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner Photo: PA Images/PIXSELL

Prvo su se raspravljali ljudi s jedne i druge klupe, a onda su brazilski dužnosnici ušli na travnjak. Iako su ih neki igrači pokušali zaustaviti, nisu uspjeli. Sa strane su pozvali kapetane obiju reprezentacija Messija i Neymara te s njima odradili kratak razgovor nakon kojega su igrači Argentine krenuli u svlačionicu.

Video sporne situacije možete pogledati OVDJE.