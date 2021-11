Sjajni Argentianc u 42. godini odlučio da je dosta pa završio nogometnu karijeru

Maxi Rodriguez, nekadašnji nogometni reprezentativac Argentine, objavio je putem društvenih mreža kako završava igračku karijeru.

Cijela priča vezana uz 41-godišnjeg ofenzivnog veznog nogometaša počela je s Newell's Old Boysima gdje je i završila. Naime, u tom argentinskom prvoligašu Maxi je počeo karijeru, a ujedno je i završio. U tom klubu je igrao od 1999. do 2002. godine, potom od 2012. do 2017. godine i u zadnjoj epizodi od 2019. godine do danas.

U međuvremenu je ostvario vrlo dobru inozemnu karijeru igrajući za Espanyol, madridski Atletico, Liverpool i na kraju za urugvajski Penarol.

S reprezentacijom je igrao finale Svjetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu (poraz od Njemačke). Ukupno je igrao na tri Svjetska prvenstva, upisao 57 nastupa za Argentinu uz šesnaest pogodaka.