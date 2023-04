Kako je pričao Ćiro: Odrastao sam sa Srbima i muslimanima. Neki roditelji trebaju odmah ići u zatvor

Nezaboravni Miroslav Ćiro Blažević napustio nas je u drugom mjesecu ove godine, ali još uvijek njegove riječi i videa isplivaju na društvenim mrežama. Tako se po internetskim bespućima vrti jedna snimka razgovora kada je imao intervju za N1 televiziju, a osvrnuo se na ljudske odnose na ovim prostorima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Šta ćeš ti sine moj, ja sam odrastao sa muslimanima i Srbima. Nikad nismo tražili razliku, to je toliko primitivno, čovjek da ne vjeruje, da u ovoj dobi to postoji. Možeš ti biti ratni neprijatelj, ali ovo sada kada je mir, pa da pravimo razliku. Svoju djecu odgajamo tako da ide se tući sa onima što nisu njegove vjeroispovijesti. To je da roditelje odmah u zatvor šalješ. Još jedanput ću reći, da imam toliko primjera koji potvrđuju ovu moju dijagnozu. Ne znam, oprostit ćeš mi, ali kao da sam se umorio. Imao sam jednu lijepu poruku ali mi je pobjegla. - rekao je Ćiro jednom prilikom za N1 televiziju pa zaključio:

- Za kraj ću reći jednu veliku istinu, a to je da vas sve pozdravljam i volim.

Trener svih trenera pokopan je na Mirogoju u Aleji velikana i ostat će zauvijek zapamćen kao velikan hrvatskog nogometa.