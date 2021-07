Sin bivšeg ministra ide na Olimpijske igre i dobiva stipendiju od 80.000 dolara!

Nakon što su zbog ozljeda i bolesti morali odustati splitski dugoprugaši s A normama, Marin Mogić te svjetski juniorski rekorder Franko Grgić, čast hrvatskog plivanja na Olimpijskim igrama u Tokiju spala je na dva slova. Najprije je Nikola Miljenić, u posljednji čas, isplivao A normu pa će se natjecati na 100 metara delfin te na 100 i 50 metara slobodno, a onda je na račun B norme olimpijsku pozivnicu dobila Ema Rajić koja će plivati na 100 prsno i 50 metara slobodno.

Oboje su američki đaci, s time što je Ema rođena u SAD-u i ima i američko državljanstvo, a Nikola je aplicirao za plivačku stipendiju iz Hrvatske i kao takav bio prihvaćen.

- Moji roditelji, majka iz Velike Gorice, a otac Imoćanin, emigrirali su u SAD sa svojih 30-tak godina, a ja sam ondje rođena. Od kad znam za sebe uvijek sam voljela dolaziti u Hrvatsku, a predstavljati nešto što je veće od mene je nešto iznimno, nevjerojatna prilika. Još ne mogu vjerovati da sam izabrana za nastup na najvećoj sportskoj pozornici i zato sam zahvalna svima koji su me do ovoga doveli pa tako i onima koji su me u Hrvatskoj podržavali.

Dakako, zahvalna je Ema svojim plivačkim trenerima na uglednom američkom Sveučilištu Berkeley na kojem se školovao i najuspješniji hrvatski plivač.

- Ja sam na Berkeleyju jednom srela Duju Draganju i on je ovo započeo za mene. On me uputio u to kako da kod Svjetskog plivačkog saveza zatražim hrvatsko sportsko državljanstvo.

Ema studira molekularnu i staničnu biologiju te genetiku.

- Želja mi je usmjeriti stomatologiju i raditi kao zubarica.

Jednako uspješan student i sportaš je i Nikola Miljenić koji je upravo diplomirao na University of California (USC).

- Diplomirao sam međunarodne odnose i ekonomiju, a sada sam upisao magisterij iz poduzetništva i inovacija i to u jednom od top 10 programa u Americi.

Nikola je primjer mladog čovjeka koji je svoj plivački talent (i ogroman rad u bazenu) iskoristio za vrhunsko obrazovanje.

- Ovo je za plivače najbolji put. Treniraš, natječeš se i studiraš. S obzirom da novca u plivanju nema, važno je imati kvalitetnu opciju za karijeru nakon plivačke karijere. Nije dobro baviti se samo plivanjem jer ona ti se može dogoditi da tvoji vršnjaci dobijaju poslove, a tebi je posao plivanje od kojeg ne možeš zaraditi. Ovako ću ja imati svoju diplomu i plivat ću toliko dugo koliko bi se bude htjelo.

Osim diplome, važan je i takozvani "networking".

- To je jako dobra stvar pa se često kaže da je to pola vrijednosti američkog tipa obrazovanja. Dakle, pola je obrazovanje, a pola su kontakti koje si stekao studirajući i baveći se sportom zahvaljujući kojima možeš dobiti posao.

Foto: Dražen Brajdić

A sportaši u Americi dobijaju doista vrijedne stipendije, a Nikolina je vrlo vrijedna.

- Moja vrijedi 80.000 USD godišnje jer je u pitanju privatan fakultet pa je to možda i jedna od najjačih diploma u Americi.

Dok nije izborio olimpijsku vizu za Nikolu Miljenića znalo se samo u plivačkom miljeu, a sada je poznat cijeloj sportskoj javnosti zahvaljujući dijelom i svom ocu. Naime, svi su mediji potencirali da je on sin Orsata Miljenića, predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

- Nije mi to drago, no to je medijima zanimljivo pa ja tu ne mogu ništa. Otac mi u mom plivanju doista ne može ništa pomoći jer je moj rezultat posve objektivni parametar.

Takozvani "lifestyle" mediji bavili su se još s nečim što nema veze s njegovom plivačkom izvrsnošću, a to je njegov izgled, a riječ je o "good looking" mladom čovjeku.

- Ne smeta mi to kada mi netko kaže da dobro izgledam, hvala Bogu. Kada se bavite plivanjem 15 godina a nitko vas ne zapazi, onda vam paše da barem to primjete. Uostalom, kako da dođete do sponzora ako vas nema u medijima.

I Nikola i Ema otputovali su u Tokio bez velikih osobnih očekivanja. Nastojat će dati najbolje od sebe i ako to budu u stanju bit će zadovoljni. Očekivati od njih da osvoje medalju ne bi bilo fer jer davno su prošla vremena kada ste potpuno iz drugog plana mogli do olimpijskog zlata kao što je to 1968. pošlo za rukom Đurđici Bjedov.