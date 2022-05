Šime Vrsaljko ponovno ozlijeđen! Neće igrati do kraja sezone

Hrvatski nogometni branič Šime Vrsaljko ozlijedio je nogu tijekom utakmice njegovog Atletico Madrida i Elchea pa bi mogao izbivati s travnjaka između tjedan dana i dva tjedna.

Vrsaljko je u srijedu morao napustiti travnjak u Elcheu već u sedmoj minuti nakon što je osjetio bol.

Idući dan su ga pregledali liječnici u Sveučilišnoj bolnici Navarra u Madridu gdje mu je dijagnosticirana "kontrakcija" mišića, odnosno stezanje mišića.

- Igrač će otpočeti postupak ponovne adaptacije i dnevnih fizioterapeutskih sesija. O njegovom napretku će ovisiti kada će se priključiti suigračima - priopćio je Atletico u petak ne navodeći točno mjesto ozljede.

Foto: J.M. FERNANDEZ SIME VRSALJKO OF ATLETICO DE MADRID (C) gestures before La Liga match between Levante ud vs Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium on October 28, 2021. Photo: gtres/GTRES

Doktor Jose Gonzalez iz zdravstvenog centra Deyre u Madridu, koji se bavi ozljedama nogometaša, rekao je za Hinu kako bi se Vrsaljko mogao oporaviti za tjedan do dva.

- Riječ je o kontrakciji, vjerojatno bedrenog mišića ili tetive. To je manja ozljeda. Morala bi biti riješena za tjedan do dva - izjavio je Gonzalez u telefonskom razgovoru.

Atletico je pobijedio u gostima Elche 2:0 te zauzima treće mjesto u španjolskom prvenstvu, a do kraja sezone su mu ostale dvije utakmice. Crveno-bijeli će u nedjelju dočekati četvrtoplasiranu Sevillu a 22. svibnja će gostovati kod šestoplasiranog Real Sociedada. Vrsaljku 30.lipnja istječe ugovor s Atleticom.

Vrsaljko, koji je ove sezone imao nekoliko ozljeda, posljednji nastup za reprezentaciju Hrvatske upisao je prije 11 mjeseci na Europskom prvenstvu.