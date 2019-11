Severina uoči turneje: Zahvaljujući njoj sada imam dobar rad nogu

Proslava preseljenja Poliklinike Kaliper u novi, znatno veći prostor (sa 100 na 300 četvornih metara), pretvorila se u prvorazredni društveni događaj što nam govori o liječnica skijaške reprezentacijeosnivačice i voditeljice Nataše Desnice, liječnice s dugogodišnjim iskustvom u sportskoj medicini.

A osim skijaških legendi (Ante i Ivica Kostelić) i skijaških reprezentativaca (braća Kolega, Ida Štimac), doktorici Desnici podršku su došle dati i estradne zvijezde poput Severine i Nives Celzijus, a našao se tu i Mario Petreković koji je zabavljao nazočne svojim osebujnim stilom vođenja svečanosti.

No, kolegicu su došli podržati i vodeći domaći liječnici poput jednog od najboljih hrvatskih ortopeda Damira Hudetza i još uvijek najboljeg dijagnostičara Igora Borića, eksperta koji je dijagnosticirao većinu najtežih ozljeda vodećih hrvatskih skijaša.

S obzirom na to da je već 15 godina liječnica skijaške reprezentacije o "doktoresi" Nataši najbolje će nešto reći njen dugogodišnji pacijent, naš najbolji skijaš, Ivica Kostelić.

- S obzirom na to da su u skijanju ozljede, nažalost, normalna pojava i da je s Natašom radilo jako puno skijaša, mogu reći da je ona u radu s nama napredovala. Ona je često bila prva osoba koju bih i ja zvao u slučaju nekih mojih ozljeda kako bi me spojila sa specijalistima. Kod nje sam često radio izokinetiku, rehabilitaciju i trening, a to je bilo u puno skromnijim uvjetima no što će to sada biti u ovoj poliklinici.

Kao trener skijaške reprezentacije, Ante Kostelić jako dobro zna što znači imati liječnika dostupnog doslovce 24 sata jer su znali zvati i uz velike vremenske razlike, s dalekog istoka koji je u plusu do osam sati ili sa zapadne strane SAD-a koji je u minusu od 8-9 sati.

- Ona je nama u svakom trenutku bila na raspolaganju, za sve što je nama bilo potrebno. Kako za izravne tako i za indirektne savjete. A skijašima svaki čas treba neka medicinska pomoć, kako u obliku savjeta o lijekova i tretmana tako i u onim urgentnim situacijama kada vam mora objasniti što je najkraći put do početka rješavanja te situacije i kada ona uspostavlja kontakte s liječnicima specijalistima.

No, nisu samo skijaši ti koji su se oporavljali u Poliklinici Kaliper već su k njoj dolazili i tenisač Marin Čilić, brojni rukometaši predvođeni Domagojem Duvnjakom, plivač Gordan Kožulj, boksači Hrvoje Sep i Filip Hrgović, Cibonini košarkaši, tekvondašica Martina Zubčić.... A kad joj je koljeno otkazalo pomoć je potražila i Severina:

- Prije pet godina imala sam sprčkan prednji križni ligament koji mi je, na preporuku doktorice Desnice, operirao doktor Hudetz. S obzirom na to da je za moj posao vrlo važna i tjelesna kondicija, Nataša me više puta spašavala, posljednji puta prije godinu dana pa sada krećem na turneju zahvaljujući njoj i zbog nje imam dobar rad nogu.

A najveća hrvatska ženska pjevačka zvijezda, svjesna koliko je za njenu scensku dinamiku važna kondicija, bila je disciplinirana pacijentica, no u tom smislu rijetko se tko može mjeriti s Ivicom Kostelićem iza kojeg je 14 operacija.

- Ivica je idealan pacijent, a takvi su rijetki. Toliko je discipliniran i motiviran i on rehabilitaciju prihvaća kao da je u pitanju normalan trening. Iz dana u dan radi najbolje što može, on će svaki pokret izvesti kao da mu je posljednji. I Janica je super, a s njom sam prolazila rehabilitaciju i za vrijeme i nakon karijere.

Kaliper ima deset stalno zaposlenik stručnjaka (fizijatri, fizioterapeuti, kineziolozi), a poliklinika surađuje i s vrhunskim ortopedima.

- Regenerativna medicina je hit u svijetu pa je prisutna i u našoj poliklinici, a čini se sve na obnovi tkiva da se izbjegne operacija poput aplikacije hijaluronske kiseline i matičnih stanica. Naša ideja je da sportaš već prvi dan po izlasku iz bolnice, ili po dijagnozi ozljede, može doći k nama i mi ćemo ga spremnog predati njegovu treneru - ističe doktorica Desnica.

