Sesar: Zadru smo oduzeli trku a Maza se sjajno uklopio

Nakon poraza od Splita na Gripama i od Partizana u Draženovu domu, u trećem derbiju zaredom košarkaši Cibone ipak su se domogli prve ovosezonske pobjede. To im je pošlo za rukom protiv Zadra (91:73), sastava koji je u prvom kolu ABA lige izgledao sjajno a ni približno tome u ovom dvoboju.

Cibosi su imali jako dobro otvaranje što je dovelo do vodstva domaćina od 25:9. No, izlaskom prvog razigravača Borne Kapuste, taj su kapital ispustili iz ruku. Štoviše, gosti su se posve vratili u utakmicu a u 19. minuti su i poveli (37:38). Povratkom Kapuste na parket, Zagrepčani su na veliki odmor otišli s određenom, ali ne i značajnom prednošću (43:39).

Ono što su cibosi dobro radili u prvom dijelu svakako je obrana na Luki Božiću, najboljem igraču prvog kola ABA lige. Božić je svoj prvi koš zabio tek u 15. minuti a na predah je otišao sa pet promašaja iz igre (1-6) i niskom valorizacijom. Božić je, uz šut 3-13, susret završio sa 10 koševa pa smo Zadrova trenera priupitali da li je to do Cibonine obrane na njemu ili glavni igrač gostiju nije imao svoj dan.

- Cibona ga je u obrani preuzimala a i on je bio malo indisponiran. Domaćini su ga dobro zatvarali no ni on nije bio onakav kakvog ga očekujemo.

Ni Cibonin Lovro Mazalin nije bio onakav kakvog su ga, možda, neki u ovom susretu očekivali već je od toga bio puno bolji. Susret je završio sa 18 koševa, 15 skokova i pet asistencija što mu je donijelo epitet najboljeg igrača derbija pa je trener Josip Sesar za njega kazao:

- Mazalin je sa 15 godina bio razigravač i od tada on ima pregled i viziju. U seniorskoj košarci Maza se sjajno uklopio kao četvorka.

- Ova nam je pobjeda bila vrlo važna da probijemo led, da se u derbiju uvjerimo da možemo. Samo trebamo nastaviti vjerovati u sebe - kazao je pak Mazalin kojemu je u Ciboninoj visokoj liniji po učinku najbliži bio ljevoruki centar Filip Bundović (16 koševa, uz šut iz igre 7-8, pet asista) koji je zablistao u završnici.

A s ozbirom da je igrao tek 18 minuta (od mogućih 40) pitali smo Cibonina trenera Sesara da li ovog centra španerskih navika još uvijek dozira?

- Bunda je proveo mjesec dana na pripremama u jednom španjolskom klubu nakon čega se, tek nedavno, priključio nama. I zato ga doziram ne samo zbog nedostatne tjelesne spreme nego i zbog toga što nije stigao pohvatati sve naše akcije a do njegova dolaska uigrali smo ih oko 25-30.

Zadovoljan je bio Sesar i s doprinosom razigravača Kapuste (17 koševa, tri trice, pet asista), šutera Majcunića (dvije trice, pet skokova) i dvojice srpskih igrača - krila Maleševića (14 koševa, četiri asista) i beka Aranitovića (osam koševa).

- Zabili smo 91 koš i imali 27 asistencija što će reći da smo odigrali za oko lijepu utakmicu i da smo imali dobru kombinatoriku. Znali smo da Zadru moramo oduzeti trčanje i u tome smo uspjeli baš kao i u tome da nas ne nadskaču.

Početkom posljednje četvrtine Zadrov je trener postavio zonsku obranu na koju su cibosi reagirali sa tri izgubljene lopte. No, već kod prve, nakon samo 25 sekundi igre, Sesar je zvao minutu odmora.

- Morao sam svojim igračima osvježiti znanje napadanja na zonu a potom sam polako počeo uvoditi u igru danas raspoloženije igrače.

A Zadrani takvih u svojim redovima baš i nisu imali (Lakić 14, Ramljak 13, Čampara 11, Davis 8 koševa i 10 skokova) a presjekla ih je i isključujuća pogreška njihova ponajboljeg skakača Karla Žganeca (8 skokova) u 25. minuti, nakon što je, vjerujemo nehotice, nokautirao Cibonina centra Ljubičića.

- Dobar dio utakmice su nam tri visoka igrača bila opterećena prekršajima pa nam se, na kraju, raspao koncept igre. A Darija Drežnjaka nisam koristio zbog lakše ozljede - kazao je Jusup priznajući da se u pripremi utakmice ponajviše bavio s kovanjem plana za zaustavljanje Cibonina razigravača Kapuste koji je protiv Partizana imao 15 asistencija.

- Kapusta je dobar igrač i na njemu smo promijenili tri vrste obrane.

A kad je već bio ograničen u razigravanju (5 asista), Kapusta se ovaj put iskazao šuterski (17 koševa, tri trice, uz šut iz igre 7-10).

Inače, Zadar je i ovom prilikom imao podršku svojih navijača, skupine Tornado, koji su na kraju susreta glasno pozdravili trenera Jusupa nakon što su, prije toga, svojoj momčadi zapjevali "da te ne volim, bilo bi mi lako, da te ne volim...".