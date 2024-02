Sergej Jakirović otkrio Dinamov plan za sutrašnju utakmicu sezone i potvrdio loše vijesti uoči Betisa

Hrvatski prvak Dinamo u četvrtak od 18:45 na Maksimiru brani prednost od 1:0 protiv Betisa u šesnaestini finala Konferencijske lige. Plavi se nadaju prolasku u osminu finala nakon sjajnog rezultata u Sevilli, a uoči te utakmice press konferenciju je održao trener Sergej Jakirović.

- Morat ćemo biti još okomitiji i brži, a u fazi obrane plitki i kompaktni, pogotovo na bokovima da igramo odgovornu igru dva na dva, to je Betisov forte i oni to cijelo vrijeme pokušavaju, naravno, i preko lutalice Fekira, kojeg ćemo morati staviti pod kontrolu, on daje impuls cijeloj toj momčadi. Vraća im se Bakambu, gledali smo ga protiv Alavesa, dobar igrač, morat ćemo obratiti pažnju na njega u smislu brzine i napada na prostor - rekao je Jakirović.

- Nema drugog recepta kad igrate protiv ekipe dobre na lopti. Moramo biti maksimalno gusti i čvrsti. Volio bih da smo još čvršći u nekim dijelovima utakmice. Vidjeli smo da se može igrati s njima. Oni će morati više riskirati, a na nama je da iskoristimo prostor.

- Ogiwara je out za ovu utakmicu, a radimo sve da ga osposobimo za nedjelju.. Oni treniraju dobro, cijela momčad trenira dobro. Sad smo u ritmu s većinom regeneracijskim treninzima, samo oni koji su manje igrali imaju kompenzacijski trening. Volio bih da su naša krila konkretnija, ali tu mora momčad pomoći. Kad ih dovedemo u situacije jedan na jedan imaju maksimalnu slobodu, makar izgubili loptu tad trebaju napraviti višak i razliku. To je današnji nogomet - izjavio je trener plavih.