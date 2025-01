Senzacionalna Zrinka nastavlja oduševljavati Hrvatsku! Tko kaže da ne može do svjetskog zlata?!

Sezona iz snova se nastavlja za Zrinku Ljutić! Najbolja hrvatska skijašica je u noćnom slalomu Svjetskog skijaškog kupa u francuskom Courchevelu došla do treće pobjede svoje karijere u samo mjesec dana. Četiri dana nakon 21. rođendana Ljutić si je priuštila najbolji mogući poklon, slavivši iznimno uvjerljivo, s čak sekundom i 26 stotinki prednosti ispred drugoplasirane skijašice, Šveđanke Sare Hector. Postolje je trećim mjestom kompletirala njemačka skijašica Lena Duerr sa sekundom i 28 stotinki zaostatka.

Treći put je Zrinka u svojoj karijeri bila vodeća nakon prve vožnje, i treći put je to mjesto uspjela i obraniti, baš kao i u Semmeringu te Kranjskoj Gori. Postavke staze u francuskom skijalištu bile su iznimno tehnički zahtjevne, a baš u takvim postavkama Ljutić briljira. Nije jurcala, nije radila besmislene greške i poteze, bila je i više nego dovoljno brza, ali najvažnije, tehnički precizna. Činilo se da će borba za vrh biti nešto napetija budući da je u prvoj vožnji prva pratiteljica Wendy Holdener zaostajala 19 stotinki za Zrinkom, no švicarska skijašica je u drugoj vožnji izletjela i tako malo 'pripomogla' Zrinki. Ipak, ne smatramo da je našoj skijašici trebala ikakva pomoć, budući da je u drugoj vožnji još i pojačala svoju prednost u odnosu na konkurentice.

Ovim slavljem je fenomenalna Hrvatica bitno napredovala na ljestvicama Svjetskog kupa. Skočila je s drugog na treće mjesto u poretku slaloma te sad zaostaje 41 bod za vodećom Švicarkom Camille Rast, a doživjela je i skok sa šestog na četvrto mjesto ukupnog poretka, u kojem za vodećom Talijankom Federicom Brignone zaostaje 198 bodova.

FOTO Tko je Zrinka Ljutić? Evo kako je mlada skijašica došla do svjetskog vrha

Posebnu draž ovoj pobjedi daje činjenica da je Ljutić prvi put slavila u utrci u kojoj je nastupala i najbolja skijašica svih vremena, Mikaela Shiffrin. Amerikanka se vratila utrkama nakon izbivanja od dva mjeseca zbog nezgodne ozljede abdomena zadobivene na utrci veleslaloma u Killingtonu. Shiffrin je povratničku utrku završila na desetom mjestu, sa zaostatkom većim od dvije sekunde za Zrinkom.

No, nije to jedina posebna draž, ovakva Zrinkina pobjeda dolazi u najbolje moguće vrijeme. Naime, slalom u Courchevelu je bio posljednja utrka za skijašice uoči Svjetskog prvenstva koje se održava u austrijskom Saalbachu od 4. do 16. veljače. S tri pobjede u posljednje četiri slalomske utrke, Zrinka je najveći favorit za zlatnu medalju!