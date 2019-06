'Seksualni odnos je bio dobrovoljan, a ona me tražila da je udarim'

Velika se prašina podigla nakon što je manekenka Najila Trindade optužila Neymara za silovanje. Brazilska nogometna zvijezda morala je otići na policiju dati izjavu.

– Bila sam žrtva silovanja i agresije – izjavila je manekenka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U medijima su se pojavile snimke iz hotelske sobe u kojoj su bili Neymar i Najila Trindade.

- Tukao me i fotografirao moju stražnjicu na kojoj se vide modrice, valjda da se pohvali prijateljima. Idućeg dana sam ja njega udarila, a on me nakon toga silovao. Bio je pijan i drogiran, a to je potvrdio u porukama koje mi je slao - istaknula je Najila Trindade.

Neymar se pojavio na saslušanju te je dao izjavu policiji u Sau Paulu te priznao kako je istina da je udari manekenku.

- Imali smo seksualni odnos i bio je dobrovoljan s obje strane. Ona je tražila da je nekoliko puta udarim - rekao je Neymar za TV Globo.

U međuvremenu je tužbu dobila i Najila Trindade zbog klevete, jer je za brazilsku policiju rekla da je korumpirana.

- Želim pravdu, ovo je za mene vrlo traumatično. Želim da plati za ono što je učinio - rekla je Najila Trindade.