Šarić bljesnuo u punom sjaju, kao krilni-centar upisao 12 asistencija

JALEEN SMITH

Hrvatski Amerikanac potopio Švedsku: 'Imam osjećaj da je ova momčad gladna uspjeha'

'Nakon što su nam Šveđani u prvih pet minuta zabili 20 koševa u narednih 15, do poluvremena, zabili su još toliko jer smo mi podigli obranu koja je posebice dobro funkcionirala u trećoj četvrtini. Teško je svaku utakmnicu držati od prve do zadnje minute no zabili smo 99 koševa i imali 27 asistencija i ja moram biti zadovoljan, rekao je izbornik Josip Sesar